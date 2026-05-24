В Иссык-Кульской области появится новый международный гостиничный комплекс

- Светлана Лаптева
В Караколе построят инновационный гостиничный комплекс международного уровня "Relax-Inn". Трехстороннее соглашение о реализации проекта государственно-частного партнерства подписали Национальное агентство по инвестициям при gрезиденте КР, ГП "Единая управляющая компания "Иссык-Куль"" и ОсОО "Кедра".

Общий объем инвестиций в проект составит около 5 млн долларов. Финансирование полностью обеспечит частный партнер.

Согласно проекту, в Караколе появится современный гостиничный комплекс на 100–200 номеров с внедрением цифровых, инновационных и энергоэффективных технологий. Также предусмотрено создание оздоровительных, деловых и общественных пространств.

Как отметил глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров, развитие туристической инфраструктуры остается одним из приоритетов государственной инвестиционной политики.

"Реализация данного проекта позволит повысить туристическую привлекательность Иссык-Кульской области, создать новые рабочие места и привлечь дополнительные инвестиции в регион", - подчеркнул он.

Проект будет реализован в рамках механизма государственно-частного партнерства по модели DBFOMT. Кроме того, инвестор построит кризисный центр в Караколе, который впоследствии безвозмездно передадут государству.


инвестиции, Иссык-Кульская область, Каракол, строительство
