"Дордой" представит Кыргызстан в Лиге вызова АФК сезона-2026/27

Футбольный клуб "Дордой" примет участие в Лиге вызова Азиатской футбольной конфедерации (АФК) в сезоне-2026/27. Соответствующее решение принял Кыргызский футбольный союз (КФС).

Причиной такого выбора стали жесткие требования регламента АФК по клубному лицензированию. Согласно правилам конфедерации, команды должны иметь определённый стаж участия в национальных соревнованиях и полностью соответствовать установленным критериям допуска к международным матчам.

Действующий чемпион Кыргызстана 2025 года - клуб "Барс" из Каракола - не смог получить необходимую лицензию, поскольку был основан только в декабре 2024 года и не удовлетворяет требованию о минимальном сроке участия в национальных турнирах.

В результате право представлять страну на международной арене перешло к обладателю Кубка Кыргызстана 2025 года - бишкекскому "Дордою", который и выступит в групповом этапе Лиге вызова АФК в сезоне-2026/27.