В Бишкеке обсудят инвестиционный потенциал Кыргызстана в рамках ШОС

24-25 июня 2026 года в Бишкеке пройдет Инвестиционный форум Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям при президенте.

Мероприятие организуют в рамках председательства Кыргызстана в ШОС, а также подготовки к юбилейному 25-му саммиту глав государств - членов организации, который состоится в Кыргызской Республике.

Ожидается, что форум станет одной из ключевых международных площадок для обсуждения инвестиционного потенциала Кыргызстана, расширения торгово-экономического сотрудничества и укрепления партнерских связей в пространстве ШОС.

В форуме примут участие представители государственных органов стран -участниц ШОС, международных финансовых институтов, инвесторы, представители бизнеса и экспертного сообщества.