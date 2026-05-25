Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызст Равшанбек Сабиров провел совещание по подготовке к Инвестиционному форуму ШОС, который пройдет 24-25 июня в Бишкеке в рамках председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества.

Во встрече приняли участие председатель Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев, заместитель министра экономики и коммерции Медербек Туманов, а также представители госорганов и бизнес-сообщества.

Как отметил Равшанбек Сабиров, форум станет важной площадкой для презентации инвестиционного потенциала Кыргызстана, расширения международного партнерства и развития новых экономических связей.

"Для нас важно обеспечить высокий организационный уровень мероприятия и создать условия для предметного диалога между государствами - членами ШОС, бизнесом и инвесторами", - подчеркнул он.

В ходе совещания участники обсудили организационные вопросы проведения форума, перспективы расширения международного инвестиционного сотрудничества, меры по повышению инвестиционной привлекательности Кыргызстана, а также подготовку выставки инвестиционных и экспортных возможностей стран ШОС.

Участники встречи отметили, что предстоящий форум станет одной из ключевых международных площадок для укрепления экономических связей между государствами - членами организации, привлечения инвестиций и продвижения совместных проектов.

Кроме того, Темиру Сариеву вручили награду "Отличник инвестиций" за вклад в развитие экономики страны, укрепление инвестиционного потенциала Кыргызстана и поддержку предпринимательской среды.

В завершение участники выразили уверенность, что проведение форума позволит продвинуть экономический и инвестиционный потенциал Кыргызстана и ШОС на международной арене, а также создать новые возможности для реализации совместных проектов.