Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 101.00 - 102.00

Темиру Сариеву вручили награду "Отличник инвестиций"

209  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызст Равшанбек Сабиров провел совещание по подготовке к Инвестиционному форуму ШОС, который пройдет 24-25 июня в Бишкеке в рамках председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества.

Во встрече приняли участие председатель Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев, заместитель министра экономики и коммерции Медербек Туманов, а также представители госорганов и бизнес-сообщества.

Как отметил Равшанбек Сабиров, форум станет важной площадкой для презентации инвестиционного потенциала Кыргызстана, расширения международного партнерства и развития новых экономических связей.

"Для нас важно обеспечить высокий организационный уровень мероприятия и создать условия для предметного диалога между государствами - членами ШОС, бизнесом и инвесторами", - подчеркнул он.

В ходе совещания участники обсудили организационные вопросы проведения форума, перспективы расширения международного инвестиционного сотрудничества, меры по повышению инвестиционной привлекательности Кыргызстана, а также подготовку выставки инвестиционных и экспортных возможностей стран ШОС.

Участники встречи отметили, что предстоящий форум станет одной из ключевых международных площадок для укрепления экономических связей между государствами - членами организации, привлечения инвестиций и продвижения совместных проектов.

Кроме того, Темиру Сариеву вручили награду "Отличник инвестиций" за вклад в развитие экономики страны, укрепление инвестиционного потенциала Кыргызстана и поддержку предпринимательской среды.

В завершение участники выразили уверенность, что проведение форума позволит продвинуть экономический и инвестиционный потенциал Кыргызстана и ШОС на международной арене, а также создать новые возможности для реализации совместных проектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458826
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, Темир Сариев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  