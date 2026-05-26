Степан Демура: Россия и Китай формируют новый мировой порядок

В эфире украинского журналиста Александра Шелеста российский экономист и финансовый аналитик Степан Демура прокомментировал встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине, войну в Украине, отношения России и Запада, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Значительная часть разговора была посвящена изменениям в мировой политике, усилению международной напряженности и роли Китая в формировании нового глобального баланса сил.

Комментируя российско-китайские переговоры в Пекине, Демура заявил, что совместные заявления Москвы и Пекина свидетельствуют о дальнейшем сближении двух стран. По его словам, речь идет не только об экономическом сотрудничестве, но и о формировании общей политической позиции по вопросам международной безопасности, санкционной политики и устройства мирового порядка. Особое внимание аналитик обратил на риторику о многополярном мире, новой архитектуре безопасности и недопустимости расширения военных блоков.

В ходе эфира Демура неоднократно подчеркивал, что, по его мнению, мировая система переживает период серьезной трансформации. Он отметил усиление роли Китая и стран глобального Юга, а также постепенное ослабление влияния США как единственного центра силы. По словам аналитика, нынешние международные процессы могут привести к формированию нескольких крупных политико-экономических центров влияния с собственными интересами, союзами и механизмами безопасности.

Отдельный блок разговора был посвящен войне в Украине. Демура заявил, что конфликт уже давно вышел за рамки двустороннего противостояния между Москвой и Киевом и оказывает влияние на всю международную систему. В частности, обсуждалась роль стран НАТО и Европейского союза в поддержке Украины, поставки вооружения, а также использование беспилотных технологий для ударов по российской территории.

Во время беседы аналитик также затронул тему возможной дальнейшей эскалации конфликта. В частности, обсуждалась ситуация в странах Балтии, ядерные учения России и Беларуси, а также заявления украинской стороны о возможных превентивных мерах в случае угрозы со стороны Минска. Демура предположил, что ситуация вокруг Беларуси может стать одним из факторов роста напряженности в регионе.

Значительное внимание в эфире уделили США и внутренней политической ситуации вокруг Дональда Трампа. Демура высказался о снижении рейтингов американского президента, экономических трудностях в Соединенных Штатах, росте цен на топливо и общественном недовольстве. По его мнению, внешнеполитические кризисы и ситуация на энергетическом рынке продолжают оказывать серьезное влияние на американскую экономику и внутреннюю политическую повестку.

Кроме того, в разговоре обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, включая Иран, Израиль и возможные последствия кризиса для мирового нефтяного рынка. Демура предположил, что дальнейшая эскалация в регионе может привести к проблемам в глобальной логистике и энергетике, в том числе из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

Также собеседники затронули тему глобализма, распределения сфер влияния и изменения международных союзов. Демура заявил, что современный мир постепенно переходит к модели, при которой несколько крупных центров силы будут формировать собственные политические и экономические пространства.

В ходе эфира звучали прогнозы, предположения и личные оценки относительно дальнейшего развития мировой ситуации. Сам разговор носил дискуссионный и публицистический характер и был посвящен главным международным событиям последних недель.


Израиль, Иран, Китай, Россия, Украина, политика
