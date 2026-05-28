Россия и Китай запустят масштабный научно-исторический проект о ВОВ

- Светлана Лаптева
В рамках официального визита в Китай Президент России Владимир Путин заявил о начале крупного совместного научно-исторического проекта между РФ и КНР, посвященного событиям Второй мировой войны.

По его словам, ключевую роль в реализации этой инициативы будут играть Российское историческое общество и Китайская академия общественных наук. Проект направлен на комплексное изучение вклада двух государств в победу над нацизмом и японским милитаризмом, а также на совместное противодействие попыткам искажения исторических фактов.

Владимир Путин подчеркнул, что гуманитарное и историческое сотрудничество является важнейшей частью двусторонней повестки и призвано способствовать дальнейшему укреплению научных и общественных связей между странами.


Владимир Путин, Китай, Россия, Си Цзиньпин
