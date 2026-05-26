В Кыргызстане проведут встречи по профилактике пыток и жестокого обращения

Центр по предупреждению пыток Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР объявил о начале месячника, приуроченного к 26 июня Международному дню в поддержку жертв пыток.

С 13 мая по 25 июня сотрудники центра проведут лекции и встречи в закрытых и полузакрытых учреждениях. Мероприятия направлены на профилактику пыток и жестокого обращения, повышение правовой грамотности населения, а также соблюдение международных стандартов в сфере защиты прав человека.

Как сообщили в ведомтстве, 26 июня в торговых центрах и других местах массового скопления людей пройдут информационно-правовые консультации. Граждане смогут получить ответы на вопросы, связанные с нарушением прав, узнать о доступе к правосудию и получить рекомендации о том, как действовать в случаях неправомерного обращения со стороны представителей власти.

Отметим, Международный день в поддержку жертв пыток ежегодно отмечается 26 июня. Именно в этот день в 1987 году вступила в силу Конвенция ООН против пыток. Кыргызская Республика присоединилась к документу в 1997 году.