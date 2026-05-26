Китайские компании изучают возможность запуска цементного завода в КР

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров провел встречу с представителями китайских компаний ООО "Синьтай Янлинь Цемент" и ООО "Синьтай Тайсин Механическое Оборудование", в ходе которой обсуждался проект строительства цементного завода в Кыргызстане.

Как сообщили в ведомстве, китайские инвесторы выразили заинтересованность в запуске современного производственного комплекса, ориентированного на выпуск цементной продукции и развитие строительной отрасли страны.

Стороны обсудили возможные направления сотрудничества, вопросы размещения производственных мощностей, инвестиционные условия, а также перспективы локализации производства и создания новых рабочих мест.

По итогам встречи стороны договорились продолжить предметную проработку проекта, включая изучение возможных площадок для строительства завода, инвестиционных параметров и механизмов взаимодействия.


