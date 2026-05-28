Глава Минздрава КР посетил один из крупнейших онкоцентров России

В рамках рабочей поездки в Россию министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов посетил Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина в Москве, где стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере онкологии.

По данным ведомства, во время визита глава Минздрава КР ознакомился с организацией онкологической помощи, современными подходами к диагностике и лечению онкологических заболеваний, а также работой профильных клинических подразделений центра.

Представители российской стороны продемонстрировали возможности высокотехнологичной медицинской помощи, современные методы хирургического лечения, лучевой и лекарственной терапии, а также инновационные технологии, применяемые в онкологии.

Особое внимание стороны уделили вопросам раннего выявления онкологических заболеваний, подготовке медицинских кадров и профессиональному обмену опытом.

Кроме того, обсуждались вопросы повышения квалификации кыргызских специалистов и изучения современных подходов к организации онкологической службы. Российская сторона выразила готовность оказывать экспертную и консультативную поддержку по этим направлениям.