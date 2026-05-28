Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 101.00 - 102.00

Равшанбек Сабиров провел переговоры с китайской компанией Ivan Xu

343  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров обсудил с представителями китайской инвестиционно-технологической компании Ivan Xu строительство современных дата-центров в городе Асман.

По итогам переговоров стороны рассмотрели перспективы реализации совместных инвестиционных проектов на территории Кыргызстана.

Как сообщили в Нацагентстве, китайская сторона выразила заинтересованность в продвижении инициативы по созданию дата-центров в Асмане, который рассматривается как стратегический урбанистический проект страны.

В ходе встречи также был представлен инвестиционный потенциал Кыргызстана и приоритетные направления для привлечения иностранных инвестиций. Речь шла о развитии цифровой инфраструктуры, энергетики, промышленности, логистики и экологически устойчивых проектов.

Равшанбек Сабиров отметил, что Кыргызстан создает благоприятные условия для привлечения инвестиций и заинтересован в сотрудничестве со стратегическими партнерами, готовыми участвовать в реализации высокотехнологичных проектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458896
Теги:
инвестиции, Иссык-Кульская область, Китай, строительство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  