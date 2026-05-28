Равшанбек Сабиров провел переговоры с китайской компанией Ivan Xu

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров обсудил с представителями китайской инвестиционно-технологической компании Ivan Xu строительство современных дата-центров в городе Асман.

По итогам переговоров стороны рассмотрели перспективы реализации совместных инвестиционных проектов на территории Кыргызстана.

Как сообщили в Нацагентстве, китайская сторона выразила заинтересованность в продвижении инициативы по созданию дата-центров в Асмане, который рассматривается как стратегический урбанистический проект страны.

В ходе встречи также был представлен инвестиционный потенциал Кыргызстана и приоритетные направления для привлечения иностранных инвестиций. Речь шла о развитии цифровой инфраструктуры, энергетики, промышленности, логистики и экологически устойчивых проектов.

Равшанбек Сабиров отметил, что Кыргызстан создает благоприятные условия для привлечения инвестиций и заинтересован в сотрудничестве со стратегическими партнерами, готовыми участвовать в реализации высокотехнологичных проектов.