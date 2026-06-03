Система менеджмента качества КНУ проходит международный аудит ISO

2 июня 2026 года в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына состоялось вводное совещание участников международного аудита Системы менеджмента качества КНУ (СМК КНУ) на соответствие стандартам ISO 9001:2015.

Мероприятие открыл проректор по научной работе Мырзабек Камчыбек уулу, и предоставил слово ректору КНУ, профессору Догдурбеку Чонтоеву.

В начале своего выступления ректор представил международного аудитора СМК КНУ – представителя международной группы компаний Haensch Group, директора по качеству ОсОО "Хенш Развитие Качества", главного эксперта по аккредитации, ведущего аудитора систем менеджмента Нестеренко Анну Юрьевну. Далее он отметил, что система менеджмента качества служит самым объективным инструментом, который позволяет оценивать эффективность проводимых реформ как в КНУ им. Ж.Баласагына, так и в масштабах высшего образования Кыргызстана. - Поэтому, для Национального университета принципиально важно выстроить передовую систему менеджмента качества, полностью отвечающую международным стандартам ISO 9001:2015. Прохождение независимого международного аудита - это мощный стимул для роста академической репутации и укрепления имиджа КНУ им. Ж.Баласагына. Желаю всем нам плодотворного сотрудничества и успешной работы, - заключил ректор КНУ.

После представления членов команды КНУ, с которыми будет взаимодействовать международный аудитор в течение трех дней - со 2 по 4 июня, выступила Анна Нестеренко.

Она сообщила, что сертификат соответствия международной группы компаний Haensch Group признается во всем мире. В ходе аудита документация СМК КНУ будет проверяться на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015, законодательству страны и внутренним нормативным актам КНУ. Аудит может осуществляться методами наблюдения за деятельностью структуры, проведения интервью и проверкой документации. Итоговое заключение аудитора будет оглашено в заключительный день работы, т.е. 4 июня.

После завершения официальной части, участники совещания приступили к непосредственному аудиту Системы менеджмента качества КНУ.