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Бишкек станет столицей кино: что ждет гостей международного фестиваля

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке 7 июня стартует IV Бишкекский международный кинофестиваль. Главное кинематографическое событие лета продлится до 12 июня и объединит конкурсные показы, мировые премьеры, встречи с известными деятелями кино и образовательную программу для профессионалов индустрии.

Торжественная церемония открытия впервые пройдет под открытым небом на площади имени Турдакуна Усубалиева. Организаторы отмечают, что такой формат позволит сделать фестиваль более доступным для горожан и гостей столицы.

В 18:00 начнется проход участников, гостей и членов жюри по традиционной синей ковровой дорожке "Асман килем", а в 19:00 состоится официальная церемония открытия. После ее завершения организаторы обещают специальный сюрприз для зрителей.

В программу фестиваля вошли три конкурсные секции: Международный конкурс, Центральноазиатский конкурс и национальная программа Kyrgyz Box. Большинство кинопоказов будут сопровождаться встречами зрителей с режиссерами и авторами фильмов в формате вопросов и ответов.

Помимо конкурсной программы, зрителей ждут показы под открытым небом Old Square Screenings. С 8 июня на площади имени Турдакуна Усубалиева будут демонстрироваться лучшие студенческие короткометражные фильмы.

Отдельным событием станет ретроспектива, посвященная легендарному кыргызскому актеру Догдурбеку Кыдыралиеву. В кинотеатре "Космопарк" зрители смогут увидеть фильмы "Потомок белого барса" и "Гибель Отрара".

В рамках фестиваля также пройдет Неделя монгольского кино в кинотеатре "Ала-Тоо". Программу откроет фильм Horizon режиссера Batdelger Byambasuren. Кроме того, зрителям покажут картину Silent City Driver, которая на прошлом Бишкекском международном кинофестивале получила награды за лучшую режиссуру и лучшую актерскую работу.

Для представителей киноиндустрии подготовлена деловая программа, включающая питчинг проектов CAF Pitch, платформу для фильмов на стадии производства Bars in Progress, панельные дискуссии и сценарные мастер-классы.

Одной из особенностей нынешнего фестиваля станет большое количество премьерных показов. В международной конкурсной программе состоятся мировые премьеры фильмов The Divine Ideal of Killing (Иран), Released (Китай) и Black Trumpet (Черногория).

В Центральноазиатском конкурсе впервые будут представлены картины Karabuzhyr и Kaskaldak из Казахстана, а также кыргызстанский фильм "Буйрук" режиссера Дастана Мадалбекова.

В национальной программе Kyrgyz Box зрители впервые увидят фильм Jez Kempir режиссеров Шамильбека Бекболсун уулу и Илгиза Куватбека.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут международные и национальные премьеры фильмов Where the Sun Shines Bright, On Edge и "Курак".

Специальным гостем фестиваля станет французская актриса Одри Тоту. Встреча с ней состоится 8 июня в 15:30 в кинотеатре Broadway.

Организаторы ожидают, что фестиваль вновь станет одной из крупнейших культурных площадок региона, объединив кинематографистов, продюсеров, сценаристов и зрителей из разных стран мира.


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Теги:
Иран, Казахстан, кино, Монголия, фестиваль, Франция, Центральная Азия, Бишкек, Кыргызстан
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