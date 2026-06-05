Связь двух поколений руководства Ирана на пути к новой исламской цивилизации

Сегодня мир приближается к годовщине ухода из жизни великого архитектора Исламской революции Ирана - Имама Рухоллы Хомейни, - в то время как свободолюбивые люди по всему миру пребывают в скорби и потрясении после утраты лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Лидера, который на протяжении десятилетий был знаменосцем идеи новой исламской цивилизации, превратил Иран в крупную мировую державу и трагически погиб мученической смертью в результате вероломного нападения в разгар переговоров с США и Израилем - вместе со своей дочерью, зятем, невесткой и внуком.

Для народа Кыргызстана и государств Центральной Азии, которые всегда высоко ценили нравственные идеалы, стремление к независимости и человеческое достоинство, обращение к наследию этих двух выдающихся лидеров - это не просто осмысление истории соседней и культурно близкой страны, но и попытка найти ориентиры на пути к более справедливому миру, свободному от господства, угнетения и диктатуры.

После победы Исламской революции 1979 года, ознаменовавшей конец иностранного влияния и колониального вмешательства в дела Ирана, руководство страны под началом двух лидеров - Имама Хомейни и аятоллы Хаменеи - последовательно развивалось в рамках единой стратегической линии, основанной на нескольких фундаментальных принципах.

1. Идеология сопротивления и противостояния мировому диктату

Одним из ключевых столпов политического и духовного наследия Имама Хомейни и аятоллы Хаменеи стало отрицание любой формы зависимости от внешнего господства и укрепление духа стойкости среди народа Ирана и всех свободолюбивых народов мира.

В их понимании "сопротивление" - это не исключительно военная категория. Это образ жизни, мировоззрение и модель общественного развития, направленная на сохранение политической, экономической и духовной независимости государств.

Имам Хомейни внушил мусульманским народам мысль о том, что главным препятствием на пути их развития является искусственно навязанный страх перед мировыми державами. Опираясь на исламское самосознание и веру в собственные силы, он пробудил в народах дух сопротивления несправедливости и насилию.

Аятолла Хаменеи, продолжая эту линию, превратил концепцию сопротивления в разветвлённую и устойчивую систему, охватывающую весь регион. Современное сопротивление народов Ближнего Востока сионизму и неоколониальным структурам стало прямым следствием этой стратегии, показавшей, что цена капитуляции перед диктатом значительно выше цены достойного сопротивления.

Для Центральной Азии, пережившей десятилетия внешнего давления и навязывания чуждых идеологий, данный подход несёт важный посыл: безопасность, развитие и национальное достоинство рождаются внутри самих обществ - через опору на собственную волю и национальные интересы, а не через надежду на обещания внешних сил.

2. Глобальное мышление и критика однополярного мира

Политическая философия Имама Хомейни и аятоллы Хаменеи никогда не ограничивалась национальными границами. Их взгляд носил универсальный характер и основывался на критике несправедливых механизмов современного миропорядка и однополярной системы международных отношений.

По их убеждению, нынешняя мировая архитектура, построенная на интересах ограниченного круга держав и игнорировании прав независимых народов, обречена на трансформацию и исторический уход. Они неоднократно подчёркивали, что эпоха однополярного мира и навязывания воли одной или двух стран всему человечеству подходит к концу.

Пробуждение иранского общества и его многолетнее сопротивление сионизму стали фактором формирования нового международного пространства солидарности. Всё больше народов - от Ближнего Востока до Восточной Азии, от Европы до самих Соединённых Штатов - выступают против несправедливой глобальной гегемонии и требуют более справедливого мироустройства.

Кыргызстан, как независимое государство и важная страна Великого Шёлкового пути, также традиционно выступает за многополярность, взаимное уважение и соблюдение государственного суверенитета, что во многом созвучно данным подходам.

3. Взгляд в будущее и концепция новой исламской цивилизации

В мировоззрении лидеров Исламской революции будущее принадлежит угнетённым, свободолюбивым и нравственным народам мира. Концепция "новой исламской цивилизации", сформулированная на основе идей и практического опыта двух лидеров, предполагает соединение духовных ценностей с научно-технологическим прогрессом.

Особое место в этой модели занимает молодёжь исламского мира.

Аятолла Хаменеи, в частности в своей "Декларации второго этапа революции", неоднократно подчёркивал, что движущей силой новой цивилизации станет молодое поколение - образованное, верующее, инициативное и творческое. Молодёжь мусульманских стран, включая Кыргызстан, обладающий значительным демографическим и интеллектуальным потенциалом, рассматривается как главный капитал будущих преобразований.

Молодые люди, опираясь на собственные культурные и духовные корни, должны не копировать слепо западные модели, а сами становиться создателями науки, культуры и новых форм общественного развития.

При этом адресатами идей Имама Хомейни и аятоллы Хаменеи были не только мусульмане. Их призыв был обращён ко всем людям, стремящимся к справедливости и человеческому достоинству. Такие понятия, как подлинная свобода, социальная справедливость и врождённое достоинство человека, занимают центральное место в их философии.

Исторические обращения аятоллы Хаменеи к молодёжи Запада содержали призыв к независимому и непредвзятому осмыслению ислама и будущего человечества. Эти идеи предлагают человечеству диалог о мире без господства, эксплуатации и дискриминации.

4. Духовность и религиозная рациональность как основа общества

Главным отличием общества, о котором говорили Имам Хомейни и аятолла Хаменеи, является неразрывная связь духовности и рационального мышления.

Политика без духовности, по их мнению, неизбежно приводит к диктатуре и эксплуатации, тогда как духовность без разума ведёт к фанатизму и изоляции. Именно этот баланс между нравственностью и здравым смыслом особенно близок народам Кыргызстана, где уважение к традициям, религиозным ценностям и коллективной мудрости занимает важное место в национальной культуре и историческом наследии.

5. Приоритет науки и технологического развития

В системе взглядов лидеров Исламской революции научный прогресс и достижение передовых технологических рубежей рассматриваются не как инструмент материального превосходства, а как фундамент национальной независимости, цивилизационного суверенитета и защиты от внешнего давления.

Имам Хомейни заложил основы этого курса, пробудив в обществе чувство уверенности в собственных силах и отказ от комплекса зависимости перед Западом. Аятолла Хаменеи придал этому направлению стратегический масштаб, поставив задачу достижения мирового научного лидерства и выхода за существующие границы знаний.

В данной концепции наука, основанная на духовности и рациональности, становится движущей силой новой исламской цивилизации и инструментом разрушения монополии мировых центров силы на технологии и знания.

Истинная мощь независимого государства, согласно этому подходу, формируется через развитие стратегических технологий, коммерциализацию науки и воспитание поколения молодых специалистов, способных соединить профессионализм, веру и национальную ответственность.

Путь, открытый для человечества

Сегодня, спустя 47 лет после победы Исламской революции, Иран сумел пройти через навязанные войны, международные санкции, экономические блокады, попытки переворотов и внутренней дестабилизации - вызовы, которые, по мнению Тегерана, прямо или косвенно организовывались мировой системой господства и западными державами.

Несмотря на всё это, перед человечеством открылся новый путь.

Стойкость исламской уммы и особенно иранского народа на протяжении последних десятилетий показала, что возможно не только противостоять мощнейшему внешнему давлению, но и добиваться развития и укрепления государства.

Сегодня годовщина ухода Имама Хомейни и мученическая гибель аятоллы Хаменеи становятся символом обновления клятвы верности идеалам независимости и справедливости для всех свободолюбивых народов мира.

Эти события напоминают: путь к достоинству и процветанию народов лежит через верность принципам, уважение человеческого достоинства и укрепление братских связей между странами региона.

Кровь погибшего лидера Исламской революции, как утверждают его сторонники, вдохнула новую жизнь в глобальный дискурс сопротивления и борьбы за справедливость, обозначив необратимый путь к более справедливому миру - миру, в котором ни один народ не подвергается санкциям и давлению лишь за стремление к независимости.