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Кыргызстанцы завоевали серебро и бронзу ЧМ по длинным нардам в Тбилиси

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С 28 мая по 3 июня 2026 года в Тбилиси (Грузия) состоялись Чемпионат мира по длинным нардам и Гран-при Грузии по коротким нардам. Главным успехом для Кыргызстана стал однопоинтовый турнир по длинным нардам: Капарбек Дулатов завоевал серебряную медаль, а Капалбек Айталиев - бронзовую.

Всего в соревнованиях, прошедших в отеле Hualing Hotels & Preference, приняли участие более 500 спортсменов из 60 стран. Чемпионат мира по длинным нардам стал крупнейшим международным турниром в истории этой дисциплины, подтвердил высокий интерес к нардам на мировой арене и открыл новую страницу в их развитии как самостоятельного спортивного направления.

Торжественная церемония открытия состоялась 29 мая при участии президента Международной федерации нард (IBF) Умара Кремлева, который подчеркнул важность развития интеллектуальных видов спорта и международного сотрудничества. Организатором соревнований выступила IBF.

"Мы благодарим всех участников, победителей и зрителей международных трансляций за огромный интерес к этому турниру! - заявил Умар Кремлёв. - В планах IBF - проводить континентальные турниры каждый квартал и чемпионат мира раз в два года, а в будущем - Олимпиаду по настольным играм. Мы стремимся, чтобы в каждом доме, в каждой семье, в каждой стране играли в нарды, и чтобы они объединяли людей по всему миру".


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URL: https://www.vb.kg/459173
Теги:
Грузия, спорт, Кыргызстан
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