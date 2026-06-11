В Джалал-Абаде прошел семинар по развитию инвестиционного потенциала регион

Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики провело в Джалал-Абадской области семинар "Инвестиционный вектор: возможности регионов и устойчивое развитие", посвященный вопросам привлечения инвестиций и развития предпринимательства.

Участникам представили инвестиционный потенциал региона, механизмы государственной поддержки инвесторов, возможности реализации проектов государственно-частного партнерства, а также систему сопровождения инвестиционных проектов по принципу "единого окна".

Мероприятие было направлено на развитие инвестиционной деятельности в регионе, укрепление взаимодействия между бизнесом и государственными органами, совершенствование инвестиционной инфраструктуры и обсуждение существующих барьеров для привлечения инвестиций.

В ходе семинара предпринимателям рассказали об инвестиционном климате Кыргызстана, работе автоматизированной информационной системы "Инвестиции", порядке рассмотрения обращений инвесторов и действующих государственных гарантиях.

Завершилось мероприятие сессией вопросов и ответов, в ходе которой представители бизнеса смогли озвучить свои предложения и инициативы по реализации инвестиционных проектов.

В Национальном агентстве по инвестициям отметили, что подобные встречи будут продолжены и в других регионах страны для расширения инвестиционного потенциала областей, создания благоприятных условий для ведения бизнеса и укрепления сотрудничества между государством и предпринимательским сообществом.