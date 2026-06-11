В Манасе расширяют возможности для обучения в сфере IT

В городе Манас реализуется проект государственно-частного партнерства по созданию и развитию IT-центра, направленного на подготовку специалистов для цифровой экономики и развитие IT-образования в регионе.

Ход реализации проекта в рамках мониторинга объектов ГЧП ознакомился заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Дамирбек Бикулов.

Проект реализуется при участии мэрии города Манас в качестве государственного партнера и ОсОО "Ай Ти Ран" в качестве частного партнера. Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано 27 апреля 2024 года сроком на 30 лет. Общий объем инвестиций составляет 20 млн 445 тыс. сомов.

IT-центр ориентирован на развитие профессиональных навыков молодежи и подготовку востребованных специалистов. В рамках проекта реализуются образовательные программы в сфере информационных технологий, проводятся практические занятия, мастер-классы и хакатоны с участием представителей отрасли. Также развивается сотрудничество с образовательными учреждениями и IT-компаниями региона.

Центр был официально открыт 12 апреля 2024 года при участии президента Кыргызской Республики и сегодня функционирует в штатном режиме.

По данным Национального агентства по инвестициям, реализация проекта способствует развитию региональной IT-экосистемы, созданию новых возможностей для молодежи и повышению качества подготовки квалифицированных кадров.