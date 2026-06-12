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Премьер Грузии впервые посетил Кыргызстан с официальным визитом

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров 12 июня провел переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, прибывшим в Кыргызстан с первым официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи стороны обсудили развитие политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества, укрепление транспортно-логистических связей и культурно-гуманитарное взаимодействие.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан рассматривает Грузию как важного партнера, а нынешний визит знаменует новый этап в развитии двусторонних отношений.

Особое внимание было уделено вопросам транспортной связанности. Глава государства подчеркнул значение строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, которая, по его словам, станет важным элементом международных транспортных коридоров и будет способствовать увеличению грузопотока в направлении грузинских портов на Черном море.

Стороны также обсудили перспективы открытия прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Грузией.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества в торгово-экономической, туристической, сельскохозяйственной, культурной, спортивной и экологической сферах. По итогам встречи он пригласил Садыра Жапарова посетить Грузию с официальным визитом. Президент Кыргызстана принял приглашение.

Накануне, 11 июня, в Бишкеке состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. Как сообщили в МИД КР, стороны обсудили перспективы кыргызско-грузинского сотрудничества, а также итоги второго заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По данным внешнеполитического ведомства, участники переговоров рассмотрели возможности взаимодействия в сферах торговли, транспорта, туризма и цифровизации, а также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.


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URL: https://www.vb.kg/459320
Теги:
визит, Грузия, президент, сотрудничество, Кыргызстан, новый авиарейс, премьер-министр, МИД
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