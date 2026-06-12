Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 100.92 - 101.82

Кыргызстан и Грузия будут совместно укреплять ветеринарную безопасность

177  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан и Грузия подписали меморандум о сотрудничестве в области ветеринарии. Документом обменялись директор Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Минсельхозе Адилет Сотовалдиев и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили.

Как сообщили в ведомстве, меморандум направлен на развитие сотрудничества между уполномоченными органами двух стран в сфере ветеринарии.

Документ предусматривает взаимодействие по вопросам профилактики инфекционных заболеваний животных, укрепления ветеринарной безопасности, обмена опытом и развития профессионального сотрудничества между профильными службами Кыргызстана и Грузии.

В службе отметили, что развитие партнерства между двумя странами является важным шагом для повышения уровня ветеринарной безопасности, модернизации отрасли животноводства и расширения возможностей международной торговли.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459324
Теги:
ветеринария, Грузия, меморандум, сотрудничество, Кыргызстан, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  