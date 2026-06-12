Кыргызстан и Грузия будут совместно укреплять ветеринарную безопасность

Кыргызстан и Грузия подписали меморандум о сотрудничестве в области ветеринарии. Документом обменялись директор Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Минсельхозе Адилет Сотовалдиев и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили.

Как сообщили в ведомстве, меморандум направлен на развитие сотрудничества между уполномоченными органами двух стран в сфере ветеринарии.

Документ предусматривает взаимодействие по вопросам профилактики инфекционных заболеваний животных, укрепления ветеринарной безопасности, обмена опытом и развития профессионального сотрудничества между профильными службами Кыргызстана и Грузии.

В службе отметили, что развитие партнерства между двумя странами является важным шагом для повышения уровня ветеринарной безопасности, модернизации отрасли животноводства и расширения возможностей международной торговли.