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Брюссель полностью отказывается от аренды электросамокатов

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Со следующего года в столице Бельгии вводится полный запрет на прокат электросамокатов. Как информирует издание The Brussels Times, главными причинами радикального шага стали регулярные неудобства для пешеходов и резкое увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. Только за прошлый год травмы в авариях с участием этого вида транспорта получили более 600 человек, что демонстрирует рост аварийности на четверть по сравнению с предыдущим показателем. Кроме того, хаотично брошенные на тротуарах средства индивидуальной мобильности (СИМ) регулярно блокируют пешеходные зоны и вызывают массовое недовольство местных жителей.

Стоит отметить, что Брюссель последовал примеру других крупных европейских городов - ранее аналогичные жесткие ограничения и запреты на работу шеринговых сервисов уже начали действовать в Париже, Мадриде и Праге.

С аналогичным комплексом проблем столкнулась и столица Кыргызстана, где также активно обсуждается возможность закрытия шеринговых сервисов из-за участившихся инцидентов. По официальным данным УПСМ ГУВД Бишкека, за прошлый год в городе было зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия с участием исключительно электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В этих авариях пострадали 100 человек, а один случай закончился летальным исходом. Столичные медицинские учреждения также подтверждают ежегодное увеличение потока пациентов с тяжелыми травмами после наездов самокатчиков, а горожане регулярно жалуются на заблокированные СИМ тротуары и проезды.


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URL: https://www.vb.kg/459341
Теги:
ДТП, Европа, Кыргызстан
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