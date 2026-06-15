В "Тундук" появился сервис для проверки избирательного участка

В мобильном приложении "Тундук" запущен новый цифровой сервис "Кабинет избирателя", который позволяет гражданам Кыргызской Республики получать информацию об избирательных услугах в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

С помощью сервиса пользователи могут узнать свой избирательный участок, просмотреть историю поданных заявлений и ознакомиться с историей перемещений по избирательным участкам.

Ранее "Кабинет избирателя" функционировал как отдельный веб-сайт. Теперь его возможности интегрированы в мобильное приложение "Тундук", что позволяет получать необходимые сведения через единый государственный цифровой канал.

Запуск сервиса стал частью работы по цифровизации избирательного процесса, повышению прозрачности выборов и расширению доступа граждан к государственным услугам.

Воспользоваться новым сервисом можно после авторизации в мобильном приложении "Түндүк".