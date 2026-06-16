В Генпрокуратуре обсудили защиту прав предпринимателей и инвесторов

16 июня под председательством заместителя генерального прокурора Зулпукара Акназарова состоялось заседание Консультативного совета по защите прав предпринимателей и инвесторов при Генеральной прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основными темами обсуждения стали защита прав предпринимателей и инвесторов, улучшение инвестиционного и делового климата, сокращение административных барьеров, недопущение незаконных проверок и повышение эффективности взаимодействия государственных органов с бизнес-сообществом.

По итогам заседания участники подчеркнули необходимость строгого соблюдения требований указов президента Кыргызской Республики о мораториях на проведение проверок субъектов предпринимательства. Также была отмечена важность консультирования предпринимателей, предоставления рекомендаций и разъяснений в период действия мораториев.

В работе Консультативного совета приняли участие первый заместитель торага Жогорку Кенеша Медер Алиев, депутаты Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева и Гулнара Баатырова, а также руководители государственных органов, бизнес-ассоциаций и международных организаций.

Исполнение принятых решений будет рассмотрено на следующем заседании Консультативного совета.