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В Генпрокуратуре обсудили защиту прав предпринимателей и инвесторов

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- Назгуль Абдыразакова
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16 июня под председательством заместителя генерального прокурора Зулпукара Акназарова состоялось заседание Консультативного совета по защите прав предпринимателей и инвесторов при Генеральной прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основными темами обсуждения стали защита прав предпринимателей и инвесторов, улучшение инвестиционного и делового климата, сокращение административных барьеров, недопущение незаконных проверок и повышение эффективности взаимодействия государственных органов с бизнес-сообществом.

По итогам заседания участники подчеркнули необходимость строгого соблюдения требований указов президента Кыргызской Республики о мораториях на проведение проверок субъектов предпринимательства. Также была отмечена важность консультирования предпринимателей, предоставления рекомендаций и разъяснений в период действия мораториев.

В работе Консультативного совета приняли участие первый заместитель торага Жогорку Кенеша Медер Алиев, депутаты Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева и Гулнара Баатырова, а также руководители государственных органов, бизнес-ассоциаций и международных организаций.

Исполнение принятых решений будет рассмотрено на следующем заседании Консультативного совета.


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URL: https://www.vb.kg/459401
Теги:
бизнес, инвестиции, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Генеральная прокуратура
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