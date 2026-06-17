Хирург Байсекеев: Аневризма как граната с выдернутой чекой, рванет вмиг

С заведующим отделением сосудистой хирургии Национального госпиталя Талайбеком Байсекеевым мы договорились встретиться специально в субботу, чтобы меньше было пациентов, чтобы нормально провести интервью. Но, войдя в отделение в назначенное время, поняла, что очередь до интервью может и не дойти. Перед дверью кабинета завотделением дожидались с десяток больных с безрадостными, мягко говоря, лицами. Как позже сказал мне Талайбек Абдыбекович, он уходил, чтобы договориться о переводе пациента-ребенка с ножевым ранением в детскую больницу. Сначала, конечно, Байсекеев принял всех страждущих. И только потом нам удалось поговорить.

- Неделя была просто тяжелейшая, больные сплошь критические. Сначала экстренно одного за другим доставили двух подростков 13 и 17 лет с ножевыми ранениями. Потом - двоих мужчин с гигантскими аневризмами брюшной аорты, которые могли рвануть в любую минуту. Не знаю, как в других сферах, но в медицине закон парных случаев стопроцентно работает, особенно в нашем отделении, - сказал известный хирург.

По его словам, им чудом удалось спасти 17-летнего парня. Пока везли, тот потерял больше двух литров крови, была повреждена сонная артерия. Вообще случай, по мнению завотделением, шокирует своей жестокостью. Накануне вечером их будущий пациент схлестнулся со своим знакомым. И тот, затаив обиду, решил отомстить. Рано утром пробрался в комнату, где спал парень, и ударил его ножом в шею. Разборки с ножами едва не закончились трагически и для 13-летнего подростка, нож сильно повредил подключичную артерию. Мальчишку спасло то, что между поврежденной подключичной артерией и веной образовался свищ. И кровь под давлением поступает в вену. Но свищ может вмиг разорваться, и случится беда. Поэтому ребенка нужно экстренно оперировать. О его переводе Талайбек Абдыбекович как раз и договаривался с хирургами детской больницы скорой медицинской помощи.

- Откуда у нашей молодежи столько злобы и жестокости? И если бы это были единичные случаи! Девушки даже выясняют отношения с помощью ножей. Были у нас и такие пациентки, - с горечью говорит хирург.

- Только вышли из операционной, как одного за другим привезли еще двух тяжелых больных с гигантскими аневризмами брюшной аорты, а точнее, с гранатами с выдернутой чекой в животе, которые могли рвануть в любой момент. И тогда даже Всевышний не успеет ничем помочь – стопроцентный летальный исход.

Брюшная аорта, по словам хирурга, самая большая в нашем организме. В норме ее диаметр - в пределах двух сантиметров, а расширение аорты - аневризма – до пяти уже считается основанием бить тревогу. И чем больше диаметр аневризмы, тем тоньше стенки аорты и выше риск ее разрыва.

- Нашего 76-летнего пациента хоть в Книгу рекордов Гиннесса заноси, - мрачно пошутил известный хирург. - Аневризма была двенадцать сантиметров в ширину и девять в длину! Аорта сильно пульсировала, боли в животе и спине усиливались, ноги - ледяные. Это явные признаки ее разрыва. Такое состояние требует незамедлительного хирургического вмешательства.

Как пояснил Байсекеев, хирургическое лечение аневризмы подразумевает два варианта: установку протеза в ходе открытой операции или малотравматичное вмешательство – эндопротезирование - с установкой стент-графта. Мы предложили пациенту эти два варианта операции.

Эндопротезирование с установкой стент-графта относится к высокотехнологичным и дорогостоящим операциям. Стоимость стент-графта потянула бы, как минимум, тысяч на 15 долларов. Заказывать конструкцию соответствующих размеров надо было самим родственникам в Корее, в Китае или в Турции, где ее могли изготовить и доставить в течение двух суток. По большому счету такого запаса времени у нашего 76-летнего пациента не было да и таких средств тоже. Поэтому он и его родственники согласились на открытое протезирование.

Технически, как пояснил главный сосудистый хирург Минздрава, резекция такой гигантской аневризмы очень сложная: чем больше этот "мешок" с кровью, тем больше кровопотеря, тем дольше перекрыто кровообращение во время операции, тем больше нагрузка на сердце. Вкупе это создает массу опасностей для пациента, учитывая его возраст, сердечные проблемы и давление, и для хирургов, разумеется, тоже. Тем более, что вмешательство было не плановым, а экстренным.

- Но без операции "граната" однозначно рванет. Такое может произойти, даже во время нее, - сказал Байсекеев. – А при разрыве аневризмы таких размеров неизбежен летальный исход в считанные секунды.

- Вы спрашиваете, мог бы я отказаться? Шансы на спасение были 10 % против 90. Но были же! И, поверьте, если есть возможность помочь человеку, то я готов использовать ее, несмотря на возможные сложности и риски, которые неизменно возникнут. И потом, решившись на рискованную и тяжелую операцию, я полагаюсь не только на свои силы и опыт, но и на свою команду. При любой операции, тем более высокой технической сложности очень важна командная работа. Во время этой мне помогали четверо моих коллег – А. Кыдырбаев, Ж. Калиев, С. Осмонов, Т. Нургазиев и, без преувеличения, просто уникальный анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением реанимации Национального госпиталя Жылдыз Деркембаева. Без нее, боюсь, исход операции мог быть иным, - признается опытный хирург.

Сосудистая анестезиология, считает он, - одна из самых сложных. А в данном случае переоценить роль Жылдыз Садыбакасовны как анестезиолога просто невозможно. Несмотря на возрастные сердечные проблемы пациента, гигантский размер аневризмы и особенности операции, во время которой происходит пережатие аорты и, как следствие, резко возрастает нагрузка на сердце, она не допустила никаких нарушений и сбоев в организме пациента. Это работа высшей квалификации, практически искусство. Как говорил Мамбет Мамакеев, хороший хирург - это совмещение головы и рук. Это точное выражение, по мнению Байсекеева, относится и к главному анестезиологу-реаниматологу Минздрава Жылдыз Садыбакасовне.

- Операция длилась больше шести часов. За 30 с лишним лет практики я впервые столкнулся с такой ситуацией. Ширина шейки аорты – места, куда пришивается искусственный протез, в норме не превышает двух сантиметров, у нашего пациента она была патологически увеличена до восьми. Диаметр же протеза - около двух сантиметров. Как его пришить на такую огромную дырку! Пришлось максимально гофрировать аорту в этом месте. В придачу ко всем сложностям ее ткань была уже в стадии разложения, как старая тряпка, рвалась. Протез же надо вшить так, чтобы он точно "сел", миллиметр в миллиметр: по нему пойдет большое количество крови под давлением, - говорит Талайбек Абдыбекович.

Судя по словам Байсекеева и видео из операционной, каждая минута из шести с лишним часов была, образно говоря, сродни сражению на операционном поле, которое пришлось даже расширить в сторону грудной клетки. Хирурги буквально прошли по лезвию ножа и вышли победителями: человек будет жить! Успех операции говорит об искусстве врачей, которые оперировали и проводили анестезию, и не позволили развиться тяжелым и фатальным осложнениям.

У второго пациента -72-летнего мужчины, которого привезли в отделение тоже в тяжелом состоянии, с теми же признаками приближающегося разрыва аневризмы, ситуация тоже была не из рядовых.

- У него мы обнаружили вообще две большие аневризмы – брюшной аорты и подвздошной артерии. Первая размером восемь сантиметров в ширину и двенадцать в длину, вторая – шесть на восемь сантиметров, - пояснил Талайбек Абдыбекович. – Этому пациенту мы провели эндопротезирование с установкой стент-графта. Из-за целого букета заболеваний – сахарного диабета, гипертонии, сердечной недостаточности – больной не выдержал бы открытого протезирования, которое мы провели предыдущему пациенту.

По заказу родственников конструкции были изготовлены по указанным хирургами размерам и доставлены из Китая через два дня. Установка стент-графта - это малотравматичное вмешательство через бедренную артерию, не требует общего наркоза и искусственного кровообращения.

- Конструкция стент-графта двуслойная. Это - металлическая сетка-каркас, которая сначала пребывает в сложенном состоянии, а непосредственно в кровеносном сосуде раскрывается, принимая форму трубки. С внутренней стороны стент-графта - специальный полимер. Он обеспечивает герметичность. Таким образом, в месте образования аневризмы, где сосуд патологически расширен и угрожает разрывом, стент-графт формирует русло кровотока нормального размера, - пояснил Талайбек Абдыбекович.

На видео из операционной наглядно видно, как аневризмы сначала брюшной аорты, а затем подвздошной артерии по мере продвижения стент-графтов по ним уменьшаются в размерах, аорта и артерия выпрямляются и приобретают нормальное состояние. Графт "приземляется" одним концом на здоровый участок аорты до аневризмы и другим - на здоровый участок после нее. Исцеление происходит воочию, буквально на глазах.

А можно ли как-то узнать о болезни до того, как она сдетонирует? – спрашиваю у Талайбека Абдыбековича.

- Можно и нужно. Говоря о рисках и сложностях таких операций, я именно хотел подчеркнуть, что люди сами виноваты в своих страданиях, сами вгоняют себя в такие состояния. Взять хотя бы два последних случая. Да, аневризма и не только аорты, как правило, развивается бессимптомно. Ее опасность именно в молчаливом течении, причем жизнеугрожающие разрывы происходят и при относительно небольших аневризмах.

Поэтому раз в год после 45 лет настоятельно рекомендую: делайте УЗИ сердца, брюшной полости, сосудов, рентген грудной клетки, сдайте общий и биохимический анализ крови. Этого достаточно, чтобы обнаружить практически любую патологию. Аневризма у наших больных не появилась вмиг, развивалась, как минимум, лет пять, а, может, и больше. Можно было за это время пройти хоть раз УЗИ брюшной полости? Но люди почему-то за собой не следят. Вот ТО автомобилей делают все, а своим родным организмом почему-то пренебрегают, - справедливо говорит хирург о наболевшем.

Во время одного из научных симпозиумов в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского я рассказал об операциях по удалению гигантского 19-ти сантиметрового эмбологенного тромба из нижней полой вены. Вы не представляете, в каком шоке были мои коллеги! Они сказали мне: "Кыргызы – вы камикадзе!". У них нет таких случаев! Все на ранних стадиях выявляют. А у нас тянут до последнего, пока гром не грянет…

Основной причиной развития аневризмы - в 60–70 % случаев - является атеросклероз и артериальная гипертензия. Число больных с этими заболеваниями в стране за последние десятилетия неуклонно увеличивается, а значит, увеличивается и количество больных с аневризмой. Среди других факторов – наследственность, воспалительные заболевания сосудов, врождённые нарушения развития соединительной ткани и неправильное питание.

Высококалорийная пища с огромным содержанием различных пищевых добавок и консервантов оказывает повреждающее воздействие на многие органы, в том числе и на стенки сосудов. И, конечно, курение. 80 процентов моих пациентов – курящие люди. Смолы, содержащиеся в табаке, разрушают стенки сосудов. Мы, хирурги, когда оперируем больных с закупорками аорты и артерий, обнаруживаем изменения их стенок, характерные для аневризмы, – потерю эластичности, хрупкость. Хотя самого расширения ещё нет. Это как раз влияние факторов нездорового образа жизни, который можно изменить, чтобы не стать нашими пациентами.

Представляете, сколько больных просто не успевает доехать до нас и умирает от разрыва аневризм из-за отсутствия профилактики и поздней диагностики на первичном уровне здравоохранения! Это сегодня – большая проблема.