Делегация Кыргызстана посетила крупнейший выставочный центр Узбекистана

Делегация Кыргызстана во главе с председателем Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым в рамках участия в V Ташкентском международном инвестиционном форуме посетила Международный выставочный центр CAEx в Узбекистане.

В составе делегации выставочный комплекс осмотрел глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров.

Представителям Кыргызстана презентовали современную инфраструктуру центра, его технические возможности и условия для проведения крупных международных форумов, выставок и деловых мероприятий. Особое внимание было уделено площадкам для переговоров, презентации инвестиционных проектов и развитию международного сотрудничества.

Кыргызская сторона отметила высокий уровень оснащенности CAEx и его значимую роль как одной из крупнейших площадок региона для проведения международных мероприятий.

Посещение выставочного центра стало частью программы кыргызской делегации на V Ташкентском международном инвестиционном форуме, направленной на укрепление инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном, расширение деловых контактов и привлечение новых инвестиций в экономику страны.