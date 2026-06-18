Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

Узбекистан проиграл Колумбии в первом матче на чемпионате мира - 2026

361  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 18 июня, в матче первого тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Узбекистана уступила Колумбии со счетом 1:3. Встреча прошла на стадионе "Ацтека" в Мехико. Главным арбитром матча был англичанин Энтони Тейлор.

Счет на 40-й минуте открыл защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос после передачи Луиса Диаса. Во втором тайме полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев восстановил равновесие, забив первый в истории узбекского футбола гол на чемпионатах мира. Однако уже через пять минут Диас вновь вывел колумбийцев вперед. В компенсированное время Хаминтон Кампас установил окончательный счет - 3:1.

Помимо Узбекистана и Колумбии, в группе K выступают сборные Португалии и ДР Конго. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года в Катаре обыграла Францию в серии пенальти после ничьей 3:3.

Источник: .championat.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459452
Теги:
Канада, США, Узбекистан, футбол, чемпионат мира, Мексика, Колумбия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  