Узбекистан проиграл Колумбии в первом матче на чемпионате мира - 2026

Сегодня, 18 июня, в матче первого тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Узбекистана уступила Колумбии со счетом 1:3. Встреча прошла на стадионе "Ацтека" в Мехико. Главным арбитром матча был англичанин Энтони Тейлор.

Счет на 40-й минуте открыл защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос после передачи Луиса Диаса. Во втором тайме полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев восстановил равновесие, забив первый в истории узбекского футбола гол на чемпионатах мира. Однако уже через пять минут Диас вновь вывел колумбийцев вперед. В компенсированное время Хаминтон Кампас установил окончательный счет - 3:1.

Помимо Узбекистана и Колумбии, в группе K выступают сборные Португалии и ДР Конго. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года в Катаре обыграла Францию в серии пенальти после ничьей 3:3.

Источник: .championat.com