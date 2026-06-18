Кубок Кыргызстана по футболу: итоги первых матчей 1/4 финала

Розыгрыш Кубка Кыргызстана по футболу 2026 года вышел на стадию четвертьфиналов. Действующий обладатель трофея - столичный "Дордой" - стартовал в плей-офф с ничейного результата в гостевом поединке против кочкор-атинского "Нефтчи".

Встреча на стадионе спортивного комплекса "Нефтчи" в Кочкор-Ате выдалась упорной. Хозяева поля открыли счет на 65-й минуте усилиями Тамирлана Джамалутдинова и долго удерживали минимальное преимущество. Однако уже в компенсированное время "Дордой" сумел уйти от поражения: на 90+2-й минуте точным ударом отметился Акрам Умаров, установивший итоговый счет - 1:1. Именно Умаров по решению организаторов был признан лучшим игроком этого матча.

Параллельно в республике прошли еще три четвертьфинальных поединка, которые также получились напряженными и результативными:

В Канте на стадионе "Нитро Арена" местная "Азия" и джалал-абадский "Мурас Юнайтед" сыграли вничью - 1:1. Счет в матче на 26-й минуте открыл Алыгулов, однако на 83-й минуте Лещинский восстановил равновесие. Лучшим игроком встречи признан Амир Жапаров, представляющий "Мурас Юнайтед".

В селе Беш-Кунгей на стадионе "Достук Арена" клуб "Бишкек Сити" в результативном противостоянии уступил "Барсу" со счетом 2:3. В составе хозяев голами отметились Эмиров (9-я минута) и Петерман (65-я минута). Гости переломили ход игры благодаря точным ударам Кавтарадзе (27-я минута), Жыргалбек уулу Кайрата (33-я минута) и Нематова (89-я минута). Лучшим игроком матча назван Бека Кавтарадзе.

В Бишкеке на поле спортивного комплекса "Алга" одноименная столичная команда с минимальным преимуществом обыграла ошский "Алай" - 1:0. Единственный мяч был забит на 80-й минуте, когда взятие ворот записали как автогол игрока гостей Маширапова. Данная встреча также запомнилась судейским решением на 39-й минуте, когда с поля был удален футболист по имени Самуэль. Статуса лучшего игрока удостоился Евгений Терзи.