Азербайджанский гостиничный проект на Иссык-Куле вышел на новый этап

Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики провело мониторинг строительства пятизвёздочного гостиничного комплекса на побережье озера Иссык-Куль в селе Кара-Ой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проект реализуется в рамках сотрудничества между управлением делами президента Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики и включён в Реестр инвестиционных проектов.

В ходе рабочей поездки представители агентства ознакомились с текущим ходом строительства, обсудили выполнение запланированных работ и дальнейшие этапы реализации проекта.

На сегодняшний день на объекте завершено возведение основных строительных конструкций. Продолжаются внутренние и наружные отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

Будущий гостиничный комплекс будет включать номера различных категорий, конференц-залы, объекты общественного питания, рекреационные и оздоровительные зоны. Он рассчитан на приём туристов, официальных делегаций, представителей деловых кругов и участников международных мероприятий.

По данным Национального агентства по инвестициям, реализация проекта направлена на развитие туристической инфраструктуры Иссык-Кульской области, создание новых рабочих мест и расширение возможностей для привлечения инвестиций в туристическую отрасль страны.