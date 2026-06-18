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Азербайджанский гостиничный проект на Иссык-Куле вышел на новый этап

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- Назгуль Абдыразакова
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Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики провело мониторинг строительства пятизвёздочного гостиничного комплекса на побережье озера Иссык-Куль в селе Кара-Ой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проект реализуется в рамках сотрудничества между управлением делами президента Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики и включён в Реестр инвестиционных проектов.

В ходе рабочей поездки представители агентства ознакомились с текущим ходом строительства, обсудили выполнение запланированных работ и дальнейшие этапы реализации проекта.

На сегодняшний день на объекте завершено возведение основных строительных конструкций. Продолжаются внутренние и наружные отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

Будущий гостиничный комплекс будет включать номера различных категорий, конференц-залы, объекты общественного питания, рекреационные и оздоровительные зоны. Он рассчитан на приём туристов, официальных делегаций, представителей деловых кругов и участников международных мероприятий.

По данным Национального агентства по инвестициям, реализация проекта направлена на развитие туристической инфраструктуры Иссык-Кульской области, создание новых рабочих мест и расширение возможностей для привлечения инвестиций в туристическую отрасль страны.


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URL: https://www.vb.kg/459470
Теги:
Азербайджан, инвестиции, Иссык-Кульская область, строительство, туризм, Кыргызстан
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