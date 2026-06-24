Погода
$ 87.42 - 87.83
€ 100.30 - 101.15

Посол Ирана высоко оценил проведение инвестиционного форума ШОС в Бишкеке

405  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Участие представителей бизнеса в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества способствует укреплению экономических связей между странами-участницами и создает новые возможности для развития торговли и инвестиций. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Кыргызстане Голам Хоссейн Ядегари в рамках Инвестиционного бизнес-форума ШОС-2026, проходящего в Бишкеке.

По словам дипломата, форум стал важной площадкой для развития взаимодействия между частными секторами государств-членов организации.

"В мероприятии принимают участие представители торгово-промышленных палат, частных компаний и деловых кругов стран ШОС. Иран представлен заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Ирана Кадиром Гиафе и сопровождающей его делегацией, которые активно участвуют в работе форума", - отметил посол.

Голам Хоссейн Ядегари подчеркнул, что проведение подобных мероприятий способствует расширению экономического сотрудничества между государствами организации и позволяет предпринимателям напрямую устанавливать деловые контакты.

"Это весьма значимая и полезная инициатива в рамках ШОС. Она направлена на укрепление экономических связей между странами через развитие взаимодействия деловых кругов и торгово-промышленных палат. Особой признательности заслуживает Правительство Кыргызской Республики за организацию форума и высокий уровень его проведения", - сказал он.

По словам посла, участие частных компаний создает благоприятные условия для знакомства предпринимателей, производителей и участников внешнеэкономической деятельности всех десяти государств-членов ШОС.

"Такие контакты способствуют дальнейшему развитию торговли и экономических связей не только на государственном, но и на частном уровне. Именно этого стремятся достичь государства-участники организации - создать условия и механизмы, которые позволят представителям бизнеса вносить эффективный вклад в развитие сотрудничества и укрепление связей между народами наших стран", - подчеркнул Голам Хоссейн Ядегари.

Он отметил, что расширение прямого взаимодействия между предпринимателями государств ШОС способно стать одним из ключевых факторов дальнейшего роста торговли, инвестиций и совместных проектов на пространстве организации.

Редакция VB.KG выражает благодарность переводчику Культурного представительства Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике Джовиду Мирзоеву за содействие в подготовке материала.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459601
Теги:
инвестиции, Иран, форум, Кыргызстан, посол, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  