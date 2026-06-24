Посол Ирана высоко оценил проведение инвестиционного форума ШОС в Бишкеке

Участие представителей бизнеса в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества способствует укреплению экономических связей между странами-участницами и создает новые возможности для развития торговли и инвестиций. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Кыргызстане Голам Хоссейн Ядегари в рамках Инвестиционного бизнес-форума ШОС-2026, проходящего в Бишкеке.

По словам дипломата, форум стал важной площадкой для развития взаимодействия между частными секторами государств-членов организации.

"В мероприятии принимают участие представители торгово-промышленных палат, частных компаний и деловых кругов стран ШОС. Иран представлен заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Ирана Кадиром Гиафе и сопровождающей его делегацией, которые активно участвуют в работе форума", - отметил посол.

Голам Хоссейн Ядегари подчеркнул, что проведение подобных мероприятий способствует расширению экономического сотрудничества между государствами организации и позволяет предпринимателям напрямую устанавливать деловые контакты.

"Это весьма значимая и полезная инициатива в рамках ШОС. Она направлена на укрепление экономических связей между странами через развитие взаимодействия деловых кругов и торгово-промышленных палат. Особой признательности заслуживает Правительство Кыргызской Республики за организацию форума и высокий уровень его проведения", - сказал он.

По словам посла, участие частных компаний создает благоприятные условия для знакомства предпринимателей, производителей и участников внешнеэкономической деятельности всех десяти государств-членов ШОС.

"Такие контакты способствуют дальнейшему развитию торговли и экономических связей не только на государственном, но и на частном уровне. Именно этого стремятся достичь государства-участники организации - создать условия и механизмы, которые позволят представителям бизнеса вносить эффективный вклад в развитие сотрудничества и укрепление связей между народами наших стран", - подчеркнул Голам Хоссейн Ядегари.

Он отметил, что расширение прямого взаимодействия между предпринимателями государств ШОС способно стать одним из ключевых факторов дальнейшего роста торговли, инвестиций и совместных проектов на пространстве организации.

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