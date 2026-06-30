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ВОЗ: аномальная жара в Европе уже унесла более 1300 жизней

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- Светлана Лаптева
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С начала аномальной жары, накрывшей Европу 21 июня, зарегистрировано более 1300 случаев избыточной смертности, связанной с экстремально высокими температурами. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, около 150 миллионов жителей Европы в настоящее время находятся в зоне экстремальной жары. Во многих странах перегружены системы здравоохранения, нарушена работа транспортной и энергетической инфраструктуры, закрываются школы, а экстренные службы работают в усиленном режиме.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась во Франции, где органы здравоохранения сообщили примерно о 1000 случаях избыточной смертности всего за несколько дней. Большинство погибших - люди старше 65 лет. Температура воздуха во многих европейских странах превысила отметку в +40 °C, а в Германии, Чехии и Польше были зафиксированы новые национальные температурные рекорды.

Экстремальная жара вызвала не только рост смертности, но и серьезные перебои в работе инфраструктуры. В отдельных регионах были ограничены железнодорожные перевозки, закрыты школы, увеличилось число лесных пожаров. Из-за перегрева воды в реках некоторые атомные электростанции были вынуждены сократить выработку электроэнергии, а уровень рек продолжил снижаться, осложняя судоходство и водоснабжение.

Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что Европа остается самым быстро нагревающимся регионом планеты. По оценкам экспертов, экстремальная жара становится все более частым явлением вследствие изменения климата, а число подобных событий будет расти без дополнительных мер по адаптации городов и систем здравоохранения.

Специалисты напоминают, что жара считается одним из самых смертоносных природных факторов. В отличие от наводнений или ураганов, она редко приводит к мгновенным жертвам, однако значительно повышает риск инфарктов, инсультов, обезвоживания и тепловых ударов, особенно среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. По данным ВОЗ, только за последние четыре года в странах Европы из-за жары умерли более 200 тысяч человек, причем значительную часть этих смертей можно было предотвратить благодаря своевременным мерам защиты населения.


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URL: https://www.vb.kg/459707
Теги:
Европа, климат
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