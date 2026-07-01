Погода
$ 87.41 - 87.81
€ 99.12 - 100.07

Кыргызстан предлагает Пакистану инвестировать в халяль-индустрию

160  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан нацелен на масштабное расширение экономического партнерства с Пакистаном и готов предложить инвесторам особые условия. Перспективы торгово-экономического сотрудничества обсудили на встрече Председатель Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров и Почетный консул Кыргызстана в Лахоре (Пакистан).

В ходе переговоров пакистанской стороне подробно презентовали инвестиционный потенциал республики, ключевые меры государственной поддержки иностранных инвесторов, а также приоритетные и наиболее маржинальные ниши для вложений.

"Кыргызская Республика глубоко заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами и создании всех необходимых условий для реализации совместных проектов. Мы готовы не просто представить инвесторам перспективные направления, но и обеспечить полное государственное сопровождение, а также содействовать установлению прямого диалога между бизнес-сообществами наших стран", - подчеркнул глава Нацагентства Равшанбек Сабиров.

Особый акцент участники встречи сделали на запуске проектов в сферах, которые сегодня показывают наибольший рост. В фокус внимания попали:

  1. Развитие современной туристической инфраструктуры;
  2. Запуск предприятий в сфере халяль-индустрии;
  3. Модернизация мясопереработки и экспорт готовой мясной продукции;
  4. Внедрение инновационных цифровых банковских услуг.

По итогам переговоров стороны подтвердили обоюдную готовность к перезагрузке деловых связей. Пакистанский бизнес выразил высокий интерес к предложенным направлениям, а Нацагентство по инвестициям КР зафиксировало намерение детально проработать дорожную карту для будущих совместных проектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459723
Теги:
инвестиции, Пакистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  