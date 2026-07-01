Кыргызстан предлагает Пакистану инвестировать в халяль-индустрию

Кыргызстан нацелен на масштабное расширение экономического партнерства с Пакистаном и готов предложить инвесторам особые условия. Перспективы торгово-экономического сотрудничества обсудили на встрече Председатель Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров и Почетный консул Кыргызстана в Лахоре (Пакистан).

В ходе переговоров пакистанской стороне подробно презентовали инвестиционный потенциал республики, ключевые меры государственной поддержки иностранных инвесторов, а также приоритетные и наиболее маржинальные ниши для вложений.

"Кыргызская Республика глубоко заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами и создании всех необходимых условий для реализации совместных проектов. Мы готовы не просто представить инвесторам перспективные направления, но и обеспечить полное государственное сопровождение, а также содействовать установлению прямого диалога между бизнес-сообществами наших стран", - подчеркнул глава Нацагентства Равшанбек Сабиров.

Особый акцент участники встречи сделали на запуске проектов в сферах, которые сегодня показывают наибольший рост. В фокус внимания попали:

Развитие современной туристической инфраструктуры; Запуск предприятий в сфере халяль-индустрии; Модернизация мясопереработки и экспорт готовой мясной продукции; Внедрение инновационных цифровых банковских услуг.

По итогам переговоров стороны подтвердили обоюдную готовность к перезагрузке деловых связей. Пакистанский бизнес выразил высокий интерес к предложенным направлениям, а Нацагентство по инвестициям КР зафиксировало намерение детально проработать дорожную карту для будущих совместных проектов.