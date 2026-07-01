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СЭЗ Кыргызстана перестроят работу с инвесторами

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- Светлана Лаптева
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В Национальном агентстве по инвестициям при президенте КР прошло ключевое рабочее совещание с генеральными директорами свободных экономических зон (СЭЗ) страны. Главными темами встречи стали радикальное повышение эффективности СЭЗ, "перезагрузка" профильного законодательства и создание условий, перед которыми не сможет устоять иностранный капитал.

Руководители СЭЗ и представители агентства открыто обсудили практические проблемы, с которыми сталкиваются бизнесмены при реализации проектов "на земле" - от бюрократических проволочек при привлечении новых резидентов до нюансов взаимодействия с госорганами. Директора зон обменялись опытом и представили свои сценарии того, как заставить действующие механизмы работать быстрее.

Основной акцент участники сделали на инициативах по изменению нормативно-правовой базы. Ожидается, что новые законодательные меры помогут кардинально улучшить инвестиционный климат внутри зон, максимально снизить административные барьеры для бизнеса и повысить общую экономическую отдачу от каждой площадки.

По итогам совещания стороны договорились единым фронтом продвигать пакет новых законодательных инициатив. В Нацинвестагентстве подчеркнули, что развитие инвестиционного потенциала свободных экономических зон и системная охота за крупными инвесторами теперь выходят на совершенно новый, регулярный уровень.


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URL: https://www.vb.kg/459724
Теги:
инвестиции, СЭЗ, Кыргызстан
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