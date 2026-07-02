Кыргызстан увеличил приток иностранных инвестиций на 34 %

Кыргызстан демонстрирует мощный рост инвестиционной привлекательности. За первый квартал 2026 года приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в республику подскочил сразу на 34% по сравнению с началом прошлого года, достигнув внушительных $386,7 млн. Для сравнения, в январе–марте 2025 года этот показатель составлял $288,2 млн. Такие данные приводит Национальное агентство по инвестициям при президенте КР.

Главными магнитами для зарубежного капитала стали финансовый сектор и промышленность, однако настоящую сенсацию преподнесла сфера науки и технологий. Финансовое посредничество и страхование забрали первое место по объемам, привлекши $93,6 млн, а на пятки им наступает обрабатывающая промышленность с показателем в $90,1 млн. При этом один из главных драйверов роста - оптовая и розничная торговля - показал взрывную динамику: приток денег сюда вырос на 137%, дойдя до $64,5 млн. Сфера информации и связи тоже оказалась в солидном плюсе, увеличив показатели на 75% ($46,9 млн). Но абсолютным рекордсменом по темпам роста стал сектор профессиональной, научной и технической деятельности. Инвестиции сюда выросли в невероятные 26 раз - со скромных $1,8 млн в прошлом году до $49,5 млн в текущем.

Остальной капитал распределился между добычей полезных ископаемых ($10,2 млн), здравоохранением ($7,4 млн), ресторанно-гостиничным бизнесом ($6,3 млн), операциями с недвижимостью ($6,1 млн), транспортом ($5,4 млн) и строительством ($2,5 млн). Менее миллиона долларов инвесторы направили в сельское хозяйство, энергетику, водоснабжение и образование.

В географическом разрезе основная доля ПИИ традиционно досталась столице, однако регионы тоже навязывают серьезную конкуренцию. Безусловным лидером по привлечению инвестиций стал Бишкек, на который пришлось $115,8 млн (около 30% всех вливаний). Следом идет Таласская область, обеспечившая себе $80,3 млн (20,7%). Замыкают пятерку лидеров Нарынская ($69,7 млн), Чуйская ($68,6 млн) и Джалал-Абадская ($43,3 млн) области. Такой уверенный старт года показывает, что международный бизнес все охотнее доверяет экономике Кыргызстана, диверсифицируя свои вложения от привычных секторов до высоких технологий и крупных региональных проектов.