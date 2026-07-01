За 6 месяцев агросектор получил льготное финансирование на 8,1 млрд сомов

В целях поддержки агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности страны в Кыргызстане за последние шесть месяцев сельхозпроизводителям предоставлено льготное финансирование на сумму 8 млрд 163,6 млн сомов. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Всего в стране реализуется 8 государственных проектов льготного финансирования на общую сумму 12 млрд 985,7 млн сомов.

Как отмечается, поддержка предоставляется в виде кредитов и лизинга через коммерческие банки и государственные финансовые институты.

Крупнейшим по объему остается проект "Финансирование сельского хозяйства – 14", в рамках которого:

ОАО "Айыл Банк" профинансировал на 2,47 млрд сомов, ОАО "Элдик Банк" - на 2,61 млрд сомов.

В рамках программы "Кредитование агропромышленного комплекса" выдано:

486,7 млн сомов через "Айыл Банк", 1,43 млрд сомов через "Элдик Банк".

По проекту "Финансирование объединенных товаропроизводителей" финансирование составило:

46,8 млн сомов через "Айыл Банк", 202,1 млн сомов через "Элдик Банк".

На развитие племенного животноводства направлено:

176,2 млн сомов ("Айыл Банк"), 529,2 млн сомов ("Элдик Банк").

По программе развития семеноводческих хозяйств и питомников объемы финансирования остаются небольшими и составляют:

1,5 млн сомов и 10 млн сомов соответственно.

Также реализуются другие направления поддержки агросектора, включая:

проект развития мясного кластера в Чуйской области и Бишкеке (на стадии подготовки нормативной базы), финансирование водосберегающих оросительных систем, лизинг сельхозтехники.

Отдельно отмечается, что через "Элдик Банк" уже передано в лизинг 103 единицы сельхозтехники на сумму 205,2 млн сомов.

В министерстве подчеркивают, что государственные программы льготного финансирования направлены на модернизацию сельского хозяйства, внедрение современных технологий и укрепление продовольственной безопасности страны.