За 6 месяцев агросектор получил льготное финансирование на 8,1 млрд сомов

В целях поддержки агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности страны в Кыргызстане за последние шесть месяцев сельхозпроизводителям предоставлено льготное финансирование на сумму 8 млрд 163,6 млн сомов. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.
Всего в стране реализуется 8 государственных проектов льготного финансирования на общую сумму 12 млрд 985,7 млн сомов.
Как отмечается, поддержка предоставляется в виде кредитов и лизинга через коммерческие банки и государственные финансовые институты.
Крупнейшим по объему остается проект "Финансирование сельского хозяйства – 14", в рамках которого:
В рамках программы "Кредитование агропромышленного комплекса" выдано:
По проекту "Финансирование объединенных товаропроизводителей" финансирование составило:
На развитие племенного животноводства направлено:
По программе развития семеноводческих хозяйств и питомников объемы финансирования остаются небольшими и составляют:
1,5 млн сомов и 10 млн сомов соответственно.
Также реализуются другие направления поддержки агросектора, включая:
Отдельно отмечается, что через "Элдик Банк" уже передано в лизинг 103 единицы сельхозтехники на сумму 205,2 млн сомов.
В министерстве подчеркивают, что государственные программы льготного финансирования направлены на модернизацию сельского хозяйства, внедрение современных технологий и укрепление продовольственной безопасности страны.