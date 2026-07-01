В Караколе реанимируют учебные заведения, не видевшие ремонта полвека

В рамках масштабной программы комплексного обновления "Каракол Жаңы Дем", призванной радикально повысить качество жизни горожан и превратить столицу Иссык-Кульской области в самостоятельный центр притяжения, особое внимание уделяется обновлению школ и детских садов. На первом этапе этой масштабной инициативы сразу десять образовательных учреждений города переживают беспрецедентную модернизацию. Речь идет о детских садах №1, №2, №4, №5, №17 и средних школах №1, №2, №3, №6 и №7.

Представители республиканских и региональных СМИ лично отправились в рейд по строительным площадкам образовательных учреждений города, чтобы увидеть, как старые, переполненные здания обретают вторую жизнь. Стоит отметить, что рейд по образовательным объектам Каракола показал, что город действительно переживает масштабный строительный бум. Исторический шанс обновить школы и детские сады, многие из которых не видели ремонта более полувека, реализуется в жестких временных рамках. Главный экзамен для строителей и городских властей наступит уже 1 сентября, когда за парты обновленных классов сядут тысячи каракольских учеников.

Первой точкой на карте пресс-тура стала средняя общеобразовательная школа №1 им. Алдаяр улуу Мойт Аке. Нас встречает специалист Каракольского городского отдела образования Асель Токтакунова. Перекрикивая шум строительной техники, она рассказывает о наболевшем.

"Эта школа в 1998 году была введена в эксплуатацию. По проекту она рассчитана на 1070 учеников, но по факту здесь учатся более 2000 ребят - заниматься приходится в три смены. Территория большая, но капитальный ремонт здесь не проводился со дня открытия, только частичный. А сейчас благодаря мэрии Каракола в школе проводится масштабный ремонт, что не может нас не радовать. Согласно проекту, здесь идет полный демонтаж: классы, актовый зал, столовая, школьный двор полностью ремонтируются. Также здесь строятся современное футбольное поле и спортивные площадки", - сказала она.

Следующий объект - общеобразовательная школа №6 им. Жолболду уулу Садыр Аке. Здание, основанное еще в советские времена, сегодня буквально окружено строительными лесами.

"Школа рассчитана на 1700 учеников, но учатся 1832 ученика, - вводит нас в курс дела директор школы Уулча Абдыкеримова. - С тех времен в школе капитальный ремонт никогда не проводился. Только в этом году началась масштабная реконструкция: внешний и внутренний ремонт школы, двора и спортивной площадки. В частности, делается новый фасад школы, полностью заменяется крыша. Планируется закончить ремонт к новому учебному году".

Настоящие исторические изменения происходят и в общеобразовательной школе №7 им. Мендегул уулу Карач Аке. Это одно из старейших учебных заведений города, год постройки которого - 1954-й. Директор школы Алмаз Садабаев с гордостью показывает журналистам масштабы работ.

"На сегодняшний день у нас идет капитальный ремонт школы. Также будет полностью отремонтирован спортивный зал, что нас очень радует, потому что в данной школе отдельного спортивного зала никогда не было. В данный момент у нас учатся 605 учеников - это начальные классы, среднее и старшее звено. Школа у нас смешанная, обучение ведется на кыргызском и русском языках. На данный момент учимся в две смены, это 27 класс-комплектов. Количество учителей - 38, а общий штат сотрудников составляет 50 человек, школа полностью укомплектована. На данный момент также идет капитальный ремонт второго корпуса школы. Там будет три новых класса-кабинета, дети смогут учиться в просторных больших помещениях. К 1 сентября школа будет полностью готова принять учеников", - отметил он.

Не менее кипучая работа идет и в дошкольных учреждениях Каракола, где проблема нехватки мест и износа инфраструктуры стояла особенно остро. В детском саду №17 строители обещают решить сразу несколько застарелых проблем.

"Сейчас наш детский сад посещает 330 детей, - рассказывает директор учреждения Мирошниченко Евгения Викторовна. - Детская площадка и забор были у нас в очень плохом состоянии. Сейчас на объекте предусматривается даже новая котельная. Нас заверили, что осенью уже совершенно обновленный наш детский сад примет детей".

Финальной точкой журналистского рейда стал детский сад №2, где ремонт позволил совершить настоящий прорыв в увеличении мощности учреждения. Его руководитель Назира Таштандиевна Усенова делится первыми результатами:

"Наш детский сад был введен в эксплуатацию в 1972 году. С того времени капитальный ремонт здесь не проводился. Благодаря поддержке мэрии Каракола мы полностью обновляем наш детский сад: идет внешняя и внутренняя отделка, ремонтируется школьный двор и так далее. Теперь, дай Бог, к сентябрю мы сможем обеспечить детям современные и комфортные условия. Раньше детский сад был рассчитан всего на 170 детей, но благодаря строительству нового корпуса мы можем принимать до 400 детей, а после ремонта - и все 460 малышей!"