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Турдали Заиров: Я верю в будущее нашей медицины и стараюсь его приблизить

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- Нина Ничипорова
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Накануне Дня медицинского работника, который отмечается в первое воскресенье июля, VB.KG решил отойти от традиционных интервью с врачами и поговорить с предпринимателем, который не боится инвестировать в нашу медицину, и замахнулся на еще один уникальный вообще для Центральной Азии проект, директором клиники "Бикард" Турдали Заировым. Он глубоко убежден, что развитию отечественной медицины поможет не конкуренция частника с государством, а сотрудничество в тех вопросах, которые из-за недостатка бюджетных ресурсов в стране решить невозможно.

В самом начале своего откровенного интервью он сказал замечательную фразу: не медицина ради бизнеса, бизнес для медицины, которая предельно емко передает настрой и убеждения известного кыргызского предпринимателя Турдали Заирова. Запуская свой первый большой клинический проект, Заиров заявил о намерении построить в Бишкеке суперсовременную кардиологическую клинику и обещание сдержал. Клинике "Бикард" в этом году исполнилось ровно десять лет. За эти годы ее врачи во главе с бывшим главным врачом, а ныне министром здравоохранения Дамиром Осмоновым подарили жизнь тысячам кыргызстанцев. Но останавливаться на этом предприниматель Заиров не собирается. Он задумал построить в Воронцовке уникальный кыргызско-китайский многопрофильный центр по диагностике и лечению опухолей с использованием протонной терапии и ПЭТ/КТ. Центр уже находится в стадии проектной разработки.

- Такого центра нет ни в одной стране Центральной Азии, даже в СНГ их по пальцам можно пересчитать, - сказал с воодушевлением мой собеседник.

И, естественно, первый мой вопрос родился сам собой.

Турдали, а вы не боитесь вкладывать миллионы в медицину? Ведь можете капитально прогореть, рентабельность медицинского бизнеса может и не оправдать ожидания, плюс длительный срок окупаемости.

- Вот и вы туда же! У нас традиционно к медицинскому бизнесу относятся с каким-то предубеждением, по крайней мере, очередей из инвесторов, желающих вкладываться в нее, не наблюдается. Помню, когда мы с Замиром Бекбоевым решили заняться созданием кардиологической клиники, способной оказывать медицинские услуги на уровне, не уступающем европейскому, мне говорили: "Ну куда ты лезешь? Медицина – провальный бизнес! Такие деньги вложишь, что до конца жизни не рассчитаешься, будешь вечно в долгах". Не скрою, сложностей и впрямь оказалось выше крыши, по крайней мере, больше, чем я ожидал. Тем более, что для Бишкека в то время я был провинциальным предпринимателем, никого из медицинских и финансовых кругов толком не знал, а о обо мне и подавно.

Но Аллах меня поддержал, и к моему удовлетворению, ни одно из моих начинаний не оказалось провальным. До "Бикарда" я построил больницу в родной Кызыл-Кие. Там большие проблемы с водой, только по два часа утром и вечером дают воду. Туалет в городской больнице на улице, почти в сотне метров. Можете представить, каково приходится больным! В построенной мною больнице я поставил 20-тонный резервуар для воды, которую качает насос. Лечебное учреждение полностью обеспечено не только водой, но и всем необходимым, чтобы пройти полноценное лечение. Открыл там еще и намазкану. Наверное, благодарность односельчан вдохновила меня на новые, как говорится, подвиги. Но строительство больницы в Кызыл-Кие и клиники "Бикард" - это, конечно, несоизмеримые вещи.

Проблемы с "Бикардом" начались с первых шагов. Жители дома, на первом этаже которого находится клиника, были настроены против нее, жаловались в прокуратуру, устраивали митинги. Когда же баланс интересов был достигнут, работы продолжились, но у меня кончились деньги, все, что было, я вложил в нее, пришлось взять большой кредит в банке. Конечно, переживал, но я не из тех людей, которых останавливают трудности. Мне дети очень помогли, особенно старший сын, который дневал и ночевал со мной на стройке. Приходилось экономить даже на охране.

Но построил же! По тем временам клиника "Бикард" была единственной суперсовременной в стране, где были смонтированы заливной пол, система климат-контроля, в каждой палате подведен кислород. Оборудована она всем необходимым для проведения операций и на открытом сердце, и высокотехнологичных рентгенохирургических, а также для диагностики и лабораторных исследований. И работали, и работают в ней настоящие профессионалы. А скоро приедет один из сильнейших кардиохирургов Казахстана, он дал согласие.

Я благодарен, как я уже сказал Богу, и нынешнему министру здравоохранения Дамиру Осмонову, который работал в "Бикарде" с самого начала и до назначения его на должность министра. Он очень многое сделал для клиники и в плане проведения операций на уровне мировых стандартов, и в организационном. И сегодня "Бикард" в рекламе уже не нуждается. У нас даже не хватает мест для желающих прооперироваться или подлечить свой мотор. С долгами я рассчитался, вопреки сомнениям скептиков.

А теперь мечтаете построить центр, аналогов которому нет в Центральной Азии? Что такое протонная терапия? Почему вы вообще загорелись такой идеей?

- Встреча с китайскими учеными и разработчиками оборудования для протонной терапии подтолкнула меня к мысли о строительстве центра для диагностики и лечения опухолей по самым современным и главное - эффективным технологиям, которые применяются на Западе, в Китае. В конце прошлого года они приезжали к нам, посетили центр онкологии. Не знаю, что их там не устроило, но после они попросили познакомить их с кем-то из предпринимателей. Так я познакомился с Гу Луном, профессором, заместителем директора Национального института ядерной программы Ланьчжоуского университета и основателем компании Fujian RAYSCO Medical Technology Co., Ltd, которая разрабатывает и производит высокотехнологичное медицинское оборудование, в том числе для протонной лучевой терапии. Правительство Китая выделило ему миллиард долларов, на который он построил завод и онкологическую клинику, где используется этот метод. Позже по приглашению китайских партнеров я поехал к ним и увидел, как работают современные технологии, в частности протонная терапия: луч прицельно уничтожать опухоль при максимальной защите тканей.

У нас же применяют традиционные методы – хирургию, химиотерапию, от которой не меньше вреда, чем от самого заболевания. Даже лучевая терапия, которую стали не так давно применять в нашем онкоцентре, - это даже не вчерашний день. А заболеваемость растет, прогнозы ученых вообще пугают. Все это окончательно утвердило меня в мысли, что такой центр у нас необходим как воздух. Тем более наши больные ездят за рубеж, чтобы пройти курс лечения.

Но, как я убедился, сложные и уникальные услуги надо продвигать не столько среди пациентов, сколько среди врачей. Они привыкли работать в своей парадигме – и всех это устраивает. Когда мы презентовали проект и озвучили стоимость лечения, мне сказали, что к моему центру и близко никто не подойдет. Наши скептики считают, что проект не пройдет, зачем он нам вообще нужен. Да, лечение недешевое. В России один сеанс протонной терапии стоит более 130 тысяч рублей. А надо не менее десяти сеансов. Примерно такими же будут расценки и у нас. В других странах процедура еще дороже. Но я уверен, что больных, нуждающихся в таком лечении, будет, несмотря на стоимость, много, в том числе из соседних стран.

Наверное, чтобы построить и оснастить такой центр, надо быть в списке Forbes…

– Нет, в списке Forbes (смеется), к сожалению, я не состою, мои ресурсы ограничены. Но все же я планирую не останавливаться, а довести задуманное до конца и рассчитываю только на свои возможности. Мой китайский партнер Гу Лун хочет поговорить о проекте на саммите ШОС. Почему именно на саммите? По его мнению, Кыргызстан как председатель в ШОС продвигает модернизацию системы здравоохранения. Наш совместный кыргызско-китайский центр может восполнить пробел в области высокотехнологичного лечения рака не только в нашей стране, но и в Центральной Азии. Речь идет не о финансировании, а о том, чтобы миновать бюрократическую возню, которая обычно сопровождает такие большие проекты. Китайский бизнес привык и хочет работать спокойно. Деньги, как известно, любят тишину. Но далеко не всегда у нас соблюдается этот принцип. А поддержка со стороны нашего правительства и ШОС помогут обеспечить деловое и спокойное продвижение нашего проекта. Но даже без этой поддержки, я все равно не отступлюсь.

Вы построите центр, купите оборудование, но кто будет работать на нем?

- Китайские специалисты. Правительство Китая, как я уже отметил, вкладывает миллиарды в такие высокотехнологичные компании, одной из которых руководит профессор, и в подготовку специалистов. А со временем обучим и своих спецов.

Не исключено, что кто-то, читая наше интервью, подумает: везет же мужику, делает деньги на здоровье людей. Что бы вы ответили ему?

- Везение, возможно, имеет значение в бизнесе. Но, чтобы это так называемое "везение" снизошло, надо многие годы работать. Бизнес - это огромная, напряженная, ответственная и постоянная работа, адаптация к меняющимся экономическим условиям. Я сам всего в жизни добивался. Никто меня не двигал.

А что касается того, что я и мне подобные, якобы, обогащаемся за счет больных, то давайте ничего не будем модернизировать, строить и продолжать ругать государство за плохое здравоохранение. Но я считаю, что надо вложить в него деньги, чтобы люди не умирали без помощи, которую можно сегодня получить, но в других странах, и жить Мои соотечественники собирают деньги на поездки за рубеж, чтобы сделать там операцию или получить лечение. А почему не у себя дома, причем в разы дешевле? Я говорю сейчас о протонной терапии. Лично я верю в будущее нашей медицины и стараюсь его приблизить.

Заглядывают в чужой карман только завистники, которые никогда в жизни ничего не достигли своим горбом, не видели запредельно тяжелых больных до операции и после – здоровых и жизнерадостных, не слышали слов благодарности врачам "Бикарда".

Я не без гордости и радости могу сказать, что в апреле этого года в "Бикарде" впервые была блестяще выполнена малоинвазивная операция по замене митрального клапана сердца - транскатетерная замена митрального клапана. Это вмешательство стало прорывом не только для нашей страны, но и для региона в целом. Без операции пациент умер бы. Да, она дорогостоящая. Но по сравнению с клиниками других стран в разы дешевле. Например, ее стоимость даже в самом дешевом центре Турции – 40 тысяч долларов, в два раза дороже, чем у нас, плюс расходы на дорогу, проживание, а на Западе эта технология доходит вообще до 200 тысяч долларов.

Но есть случаи, когда мы оперируем бесплатно. Из сотни пациентов два-три процента не могут либо вовсе оплатить стоимость операции, либо могут внести только часть. Я никогда ни с кем не судился из-за этого и не собираюсь. Мы считаем – бог дал, бог взял. И надеемся, что Бог оценит это, пошлет здоровья сотрудникам клиники, мне, моей семье. А что касается благотворительности, то врачи клиники постоянно выезжают в отдаленные регионы с аппаратурой, консультируют, обследуют жителей. Последний раз, например, обследовали 150 жителей села Ак-Муз в Ат-Башынском районе Нарынской области. Провели такую акцию и для продавцов на рынке "Дордой", у которых не хватает времени снять ЭКГ, сделать эхокардиографию, в общем, позаботиться о своем здоровье.

Турдали, судя по вашим словам, вы - верующий человек.

- Да, я верующий человек. Только в вере черпаю силы, чтобы вести свой бизнес и вообще жить. Каждый день в четыре утра иду в мечеть, можно, конечно, помолиться и дома, но там святое, намоленное место, там чувствую благословение Бога. Пять раз в день читаю намаз, совершил умру. И что удивительно - во время хаджа почти целый день читаешь молитвы и не устаешь. Наоборот, сил прибавляется, настроение поднимается, светлее все становится вокруг. Но самое главное – надо следовать божьим заповедям.

Возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, хочу привести одну из них. Пророк Мухаммад говорил, что если Аллах дал человеку материальный достаток, то пусть это будет заметно другим. Нравственное не противоречит финансовому. Нужно быть и добрым, и честным, и при этом иметь достаточно средств для достойной жизни и для претворения добра в конкретную помощь, конкретные щедрые и многозатратные благие дела. Аллах мне сейчас словно говорит: "Иди и делай!". И у меня есть уверенность, что он меня поддержит, как поддерживал всегда.

Откуда в вас такая крепкая предпринимательская жилка?

- От деда, видимо. И потом я же прошел школу "90-х", когда надо было элементарно выживать, когда о будущем никто и не думал. Я вообще-то – бывший комсомольский работник. То есть организаторские задатки во мне есть. Последние два съезда ЦК ЛКСМ Киргизской Республики я организовывал и провел. И если бы не случился распад Советского Союза, скорее всего, продолжил бы карьеру партийного функционера, я ведь уже тогда был членом партии. Но исторические перемены вынесли меня в предпринимательскую деятельность.

Прожить на зарплату комсомольского работника было непросто, да и ее не всегда платили, и я начал зарабатывать – покупал в Бишкеке таблетки мумие, которые тогда пользовались большим спросом, каждая стоила один сом, а в Алматы продавал на рынке по десять. В день по тысяче с лишним сомов зарабатывал. Сначала стеснялся, когда видел своих знакомых по комсомольской деятельности, даже под прилавок прятался, пока один из них не сказал мне, что тоже намерен заняться коммерцией. В общем, бросил комсомол и пошел в бизнес. Начал возить овощи-фрукты в Кемерово. Сначала камазами, потом вагонами и даже эшелонами.

Но, наверное, эта жилка должна быть в крови. Один из стариков-родственников рассказал мне, что мой дед был по нынешним понятиям предпринимателем. Еще до революции он занялся торговлей, закупал скот в Аллае, продавал его в Маргелане. Оттуда ехал в Ташкент, покупал швейные машины, сепараторы, загружал в контейнер и отправлял домой. На один сепаратор можно тогда было поменять 20-30 баранов. У него потом появились перегонщики, то есть бизнес начал процветать.

Дед тоже был глубоко верующим человеком, образованным, книг у него много было религиозных. И 1937 году его репрессировали за веру, за убеждения. Его увезли в Бишкек и с тех пор о нем ничего неизвестно. Видимо, я реализовал его предпринимательский потенциал.

Вы инвестируете в медицину. А сами следите за своим здоровьем? На протяжении нашего разговора вы пьете продукцию "Витамакса". Но это же бады…

- Этот коктейль называется "Зеленое волшебство", он действительно волшебный и мне помогает. Я пью его уже не один год, разумеется, по назначению врача. И пока никто меня не переубедит, что от бадов лучше держаться подальше. Можно верить в пользу бадов, можно не верить. Тут, как говорится, каждому свое. Но моим близким они здорово помогли и помогают. Кстати, я сам лет десять работал в этой компании и даже считался одним из лучших ее работников. Не случайно был комсомольским заводилой, язык хорошо подвешен (смеется). А если серьезно, то считаю, что будущее за превентивной медициной, и продукция "Витамакса" в какой-то мере ее приближает.

Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать бизнесмен?

- Ценю в людях порядочность. В бизнесе это очень важно. Бывает, и нередко, когда могут в самое сложное и ответственное время неожиданно уйти в сторону, то есть, грубо говоря, подставить. Было и со мной такое. Большинство игроков рынка хотят быстрой отдачи от вложенных средств. Может, в какой-то сфере это срабатывает. В медицинском бизнесе это не получится, надо время, чтобы она пришла. Поэтому в свой последний проект я никого не позвал.

Турдали, вы счастливый человек?

- Какой сложный вопрос! Но могу точно сказать, что счастье – это не полные карманы денег. Можно иметь все, кроме счастья. Для меня же оно в позитивном настрое на жизнь, на окружающую среду, на общество, в том, что я могу мечтать и претворять свои мечты. И, конечно, в моих детях, внуках, семье, в настоящих друзьях. Я горжусь своими детьми, их у меня шестеро – три дочери - умницы и красавицы и трое сыновей выросли деловыми и порядочными людьми. Радуюсь их успехам и счастлив. Радуюсь, когда люди выписываются здоровыми из построенной мною клиники, когда слышу о ней много хороших отзывов.


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URL: https://www.vb.kg/459825
Теги:
бизнес, религия, здоровье, медицина, больница, Помощь
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