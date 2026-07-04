Кыргызстан и Индонезия обсудили развитие инвестиционного сотрудничества

Заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Мээримбек Койчуманов встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Индонезия Мухаммадом Анисом Маттой.

В ходе переговоров кыргызская сторона представила инвестиционный потенциал страны, рассказала о проводимых реформах, мерах государственной поддержки инвесторов и приоритетных направлениях для реализации совместных проектов.

Особое внимание стороны уделили привлечению прямых иностранных инвестиций, развитию сотрудничества в сфере исламского финансирования, халяль-индустрии, цифровой экономики и информационных технологий.

Также обсуждались перспективы расширения торгово-экономических связей, укрепления контактов между деловыми кругами Кыргызстана и Индонезии, а также обмен опытом по созданию благоприятного инвестиционного климата.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии инвестиционного сотрудничества и выразили готовность к реализации совместных проектов, направленных на укрепление экономического партнерства между Кыргызстаном и Индонезией.