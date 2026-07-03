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Эксперт Таабалдиев: В концепции руководства КПК народ занимает первое место

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- Нина Ничипорова
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За прошедшие десятилетия Китай достиг огромных результатов в собственном развитии. Это неразрывно связано с политикой Коммунистической партии Китая и ее ведущей ролью в государственном управлении. Об этом в интервью Синьхуа заявил кыргызский политолог, профессор Международного университета "Ала-Тоо" Кубанычбек Таабалдиев.

В этом году отмечается 105-летие КПК. Как указал Кубанычбек Таабалдиев, под руководством КПК Китаю удалось в течение десятилетий осуществить устойчивое экономическое развитие и вывести из бедности сотни миллионов человек. "Эти результаты были достигнуты при ведущей роли КПК Китая в системе государственного управления как на центральном, так и на региональном уровнях", - сказал он.

По словам эксперта, КПК придерживается концепции развития, в которой народ занимает центральное место. "Она выражается в реализации масштабных программ по улучшению социальных условий для всего населения, - отметил Кубанычбек Таабалдиев. - Опыт Китая демонстрирует важность того, чтобы результаты экономического роста находили практическое отражение в повышении качества жизни граждан".

На взгляд политолога, одной из ключевых причин успеха КПК можно считать способность сочетать стратегическое планирование с гибкостью в проведении реформ. Китайская модернизация показывает, что успешное развитие может осуществляться на основе собственной национальной модели, учитывающей исторические традиции, особенности государственного управления и уровень экономического развития страны.

"Китай активно использовал мировой опыт, однако адаптировал его к внутренним условиям, не стремясь полностью воспроизводить зарубежные модели", - подчеркнул он, добавив, что китайская модель неоднократно приспосабливалась к меняющимся внутренним и внешним условиям, сохраняя при этом долгосрочные цели развития государства.

По мнению Кубанычбека Таабалдиева, КПК сумела на практических примерах показать реальный потенциал управленческих структур, что вызвало интерес у других политических партий. "Среди них - долгосрочное государственное планирование, приоритет развития инфраструктуры, инвестиций в образование, науку и технологии, а также ориентация на повышение уровня жизни населения", - сказал он.

Эксперт добавил, что для развивающихся стран ценным может быть опыт КПК в руководстве последовательной индустриализацией страны, в развитии транспортной и цифровой инфраструктуры, поддержке производственного сектора, привлечении инвестиций и т. д.

Кубанычбек Таабалдиев считает, что Китай, которым правит КПК, играет значимую роль в сохранении международного порядка и участии в глобальном управлении. По его словам, Китай активно участвует в международной деятельности, продвигая инициативы в области инфраструктурного сотрудничества, устойчивого развития, борьбы с изменением климата и расширения экономических связей между странами.

"Китай является второй экономикой мира. Решения, принимаемые им под руководством КПК, оказывают заметное влияние на мировую экономику, международную торговлю и инвестиционные процессы", - подчеркнул он.

Кубанычбек Таабалдиев высоко оценивает то, что на фоне нынешней сложной ситуации в мире Китай выступает за многополярную систему международных отношений и расширение роли развивающихся стран в глобальном управлении.

"Бесспорно, что влияние Китая на формирование современного мирового порядка продолжает возрастать, а его участие становится важным фактором в решении глобальных проблем", - заявил он.


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URL: https://www.vb.kg/459842
Теги:
инвестиции, Китай, партии, юбилей, экономика, климат
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