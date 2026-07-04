В "Кыргызнефтегазе" выявили финансовые нарушения почти на миллиард сомов

Совет Счетной палаты Кыргызской Республики рассмотрел результаты аудита соответствия деятельности ОАО "Кыргызнефтегаз" за 2025 год. Проверка выявила финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 967 млн 824,3 тыс. сомов, из которых 135 млн 888,7 тыс. сомов подлежат возврату государству. В ходе аудита удалось возместить лишь 8 млн 904,9 тыс. сомов.

По данным Счетной палаты, из-за несвоевременного принятия производственных решений ОАО "Кыргызнефтегаз" и его дочернее предприятие упустили возможность получить дополнительный доход в размере 494 млн 958,7 тыс. сомов.

Кроме того, аудиторы выявили нарушения при распределении и оформлении фонда оплаты труда на сумму 281 млн 422 тыс. сомов. Еще 120 млн сомов составила дебиторская задолженность, по которой руководство не приняло необходимых мер, а 53 млн 954,9 тыс. сомов были израсходованы на сверхнормативные и необоснованные затраты.

Также зафиксированы нарушения при капитальном строительстве на сумму 6 млн 456,3 тыс. сомов и в сфере государственных закупок на 2 млн 127,5 тыс. сомов. В ходе проверки возмещено 8 млн 904,9 тыс. сомов, связанных с нарушениями требований законодательства при рекультивации земель.

По итогам аудита Счетная палата пришла к выводу, что руководство предприятия неэффективно использовало внутренние ресурсы и нарушило принцип экономного расходования средств. Ведомство выдало предписания об устранении выявленных нарушений и возврате в доход государства более 126 млн сомов. Материалы аудита будут переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.