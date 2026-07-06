Из США в Кыргызстан экстрадировали обвиняемого в мошенничестве

В Кыргызстан из Соединённых Штатов Америки экстрадировали гражданина А.А. находившегося в международном розыске по обвинению в мошенничестве. После прибытия его водворили в следственный изолятор. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным следствия, гражданин Кыргызстана А.А., злоупотребляя доверием граждан, незаконно завладел их имуществом, причинив материальный ущерб на общую сумму свыше 15 миллионов сомов.

В Генеральной прокуратуре отметили, что экстрадиция стала возможной благодаря взаимодействию с компетентными органами Соединённых Штатов Америки. Ведомство также подчеркнуло, что продолжает работу по защите законных прав и интересов потерпевших, а также по обеспечению неотвратимости уголовной ответственности лиц, скрывающихся от следствия и суда.