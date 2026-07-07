Профессор Усупбаев: 15% мужчин из трех миллионов не могут стать отцами

- Урологические заболевания в Кыргызстане являются одной из ведущих причин снижения качества жизни, инвалидизации и смертности, бесплодия. Проводимые нами "Недели мужского здоровья" показали, что со здоровьем мужчин у нас большие проблемы, - сказал в интервью VB.KG член-корреспондент НАН КР, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой урологии и андрологии КГМА, президент Ассоциации урологов и андрологов Акылбек Усупбаев.

Профессор, почему вы решили проводить "Недели мужского здоровья"?

- Наш сильный пол в большинстве своем к врачам до поры до времени не торопится. Одна из причин такой нерешительности в сложившемся стереотипе: далеко не каждый из его представителей готов признать себя уязвленным болезнями мочеполовой системы, особенно если болезнь связана, например, с эректильной дисфункцией. И лечатся сами или бегут к знахарям, или оставляют, как показывает практика, "на авось". Но все эти три варианта чреваты последствиями, когда даже современная медицина может оказаться бессильной. Поэтому в 2003 году я предложил проводить ежегодно в разных регионах страны "Неделю мужского здоровья". Врачи нашего Научного центра урологии поддержали инициативу.

В какой-то степени мы тем самым разрушили, можно сказать, всеобщий заговор молчания мужчин вокруг проблем своего здоровья. И если первые год-два у мужской половины не хватало, скажем так, храбрости обратиться к нам за помощью, то теперь мужчины оценили нашу инициативу. За двадцать с лишним лет во время проведения "недель" к нам обратились более тридцати тысяч человек. Они бесплатно получили квалифицированные консультации у ведущих специалистов службы по всем волнующим их вопросам, прошли своевременно диагностику, УЗИ. Одним мы назначаем лечение, другим даем направления на дальнейшие обследования. То есть никто из пришедших к нам не остался и не остается один на один со своей бедой.

Конечно, больных в разы больше. И современная медицина сегодня предлагает эффективные способы лечения, а отказ от профессиональной помощи ухудшает прогнозы, ведь нарушения эрекции и мочеиспускания, а также аденома предстательной железы, онкологические заболевания не проходят сами по себе. Мы, врачи, боремся со следствием болезней, которые можно предупредить или вылечить в самом их начале.

Поэтому вы ратуете за создание в стране кабинетов мужского здоровья, своего рода мужских консультаций?

- Да, потому что они будут работать на профилактику и раннее выявление таких онкоурологических заболеваний, как рак предстательной железы, мочевого пузыря, рак почки, которых с каждым годом выявляется все больше, но на поздних стадиях. Кроме этого, надо проводить своевременную диагностику расстройств мочеиспускания, связанных с аденомой предстательной железы или как ее еще называют доброкачественной гиперплазией простаты.

В кабинетах, разумеется, должны работать не только урологи, но и андрологии, в компетенции которых различные патологии, связанные с половой функцией, врожденными аномалиями половых органов, нарушениями потенции, мужским бесплодием. Уверен, что такие кабинеты помогут улучшить демографические показатели в стране.

Причем, выявлением проблем в развитии половой системы мужчины как будущего отца семейства надо заниматься с подросткового возраста. Так, кстати, было раньше. Думаю, этим также могут заняться и врачи мужских кабинетов здоровья. Но однозначно, эту службу надо возрождать, чтобы вести профессиональное наблюдение за развитием репродуктивных органов подростков и при необходимости провести лечение. Это даст хорошие результаты.

Что касается того, где открывать консультации-кабинеты мужского здоровья, сколько и какова должны быть их штатная численность, это решать Минздраву. Но, думаю, что для них не требуются отдельные здания со своим персоналом, в Бишкеке хватит несколько таких кабинетов, оборудованных с учетом полноценного диагностического процесса мужских болезней.

В Казахстане, кстати, создали такие кабинеты и можно в чем-то перенять опыт соседей. Сегодня и безотлагательно надо решать проблемы мужского здоровья и у нас, а не отодвигать этот вопрос на будущее. Можно попробовать хотя бы в пилотном проекте. Результаты, думаю, не заставят себя ждать, и они убедят руководство и здравоохранения, и социальной сферы в кабинете министров в целесообразности создания таких кабинетов мужского здоровья.

В стране приоритетное внимание уделяется охране материнства и детства. И это замечательно. Но где отец? О нем забыли. У нас нет проектов по спасению мужчин. А для рождения ребенка, причем, здорового важно, чтобы и отец был здоров. На всех уровнях сегодня говорят, что надо повышать рождаемость. А как, если только по официальной статистике в стране 15 процентов мужчин из трех с небольшим миллионов виноваты в бездетности? И столько же, если не больше, держат свои тайны в секрете, боясь признаться в своих проблемах, проще же обвинить в этом свою жену.

Это же почти полмиллиона человек! Профессор, почему так резко обострилась проблема мужского бесплодия?

- Потому что свободы нравов становится все больше, а гигиенических знаний все меньше. Молодые люди сегодня вступают в беспорядочные интимные отношения с 15-16 лет, а некоторые и ранее. Что ведет к тому, что рано или поздно мужчина получит букет заболеваний, передающихся половым путем. А проблема бесплодия связана напрямую с этими не вылеченными своевременно заболеваниями. И мужская репродуктивная система такой беспечности не прощает.

Судя по проведенным "Неделям мужского здоровья", в последние годы наблюдается отчетливая тенденция к омоложению и росту таких урологических заболеваний, как хронический простатит, аденома предстательной железы, сексуальная дисфункция, в том числе эректильная дисфункция, иными словами импотенция и других. В основе простатита - воспаления предстательной железы - лежат инфекции, которые мужчина получает во время беспорядочных половых контактов. Это - микоплазма, цитомегаловирус, герпес, хламидия, которые приводят к серьезным последствиям для здоровья и не только самого мужчин, но и его половины. Например, цитомегаловирус, который муж передал супруге, считается одной из причин выкидышей.

Вообще считаю, что в идеале перед вступлением в брак и началом серьезных отношений паре следует провериться хотя бы на наличие инфекций, передающихся половым путем. Иначе в уязвленных такими заболеваниями семьях, даже если и родятся дети, то могут иметь серьезные врожденные патологии. И мои коллеги-детские хирурги давно бьют тревогу по этому поводу.

Акылбек Чолпонкулович, какие заболевания характерны для мужчин нашей страны? Что влияет на их развитие?

- Начнем с того, что влияет. Я считаю, человеческая беспечность. Больные обращаются к нам, можно сказать, на последних, осложненных стадиях, заболеваний, когда, как говорится, приспичило и терпеть уже невмоготу. Рак мочевого пузыря, например, вышел на первое место среди всех онкологических заболеваний у мужчин. Мы проводим сегодня и успешно просто уникальные операции по формированию мочевого пузыря из сигмовидной кишки по опыту европейских стран. Но это сложные операции как для нас, так и для пациентов. Но ведь можно не доводить себя до таких испытаний! Больше становится больных с раком почки в запущенной стадии, с заболеваниями предстательной железы, к которым относятся аденомы простаты, рак простаты.

И, естественно, напрашивается вопрос, что же делать?

- После сорока пяти лет мужчина каждый год должен ходить к урологу и обследоваться, делать анализ крови на ПСА (простат специфический антиген) для диагностики патологии предстательной железы. Это абсолютно стандартное обследование, которое принято во всем мире и которое позволяет выявлять заболевания на самой ранней стадии развития.

Простат специфический антиген вырабатывается предстательной железой и выбрасывается в кровь. В норме его уровень в сыворотке крови не должен превышать 2-3 нанограмм на миллилитр. Повышение уровня ПСА в сыворотке крови - сигнал тревоги, который диктует необходимость проведения биопсии простаты для исключения рака предстательной железы. Этот анализ необходимо каждому - подчеркиваю, каждому мужчине - проходить ежегодно, начиная с 45 лет. Тем более, что на ранних стадиях рак простаты у всех мужчин протекает бессимптомно. И только увеличение ПСА может его заподозрить. Уж не говорю о том, что на ранних стадиях этот вид рака успешно вылечивается с минимальными функциональными нарушениями.

Как врач, посвятивший почти полвека этим проблемам, ответственно говорю, что сильно рискуют курильщики. Не менее 70 процентов наших больных, которые обращаются в наш центр, из их числа. Курение ухудшает и прогноз выживаемости больных, получающих лечение по поводу онкоурологического заболевания. Существует ряд гипотез, доказывающих также возможную роль хронического воспаления в развитии рака простаты, мочевого пузыря.

К тому же сегодня психологическое состояние многих мужчин из-за известных социально-экономических потрясений – миграции, отсутствия постоянной работы или вообще из-за ее потери - далеко не самое благополучное и порождает массу проблем, в том числе их физического здоровья. Иными словами, сильный пол в нашей стране нуждается в поддержке и врачей, и государства для улучшения его здоровья и поднятия социального статуса в обществе.