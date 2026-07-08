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Из-за экстремальной жары Европу охватили лесные пожары

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Пожарные по всей Южной Европе борются с лесными пожарами, которые бушуют в Португалии, Испании, Франции, Греции и других странах. Об этом сообщают агентства AFP и AP.

Огонь охватил уже более 20 тыс. гектаров, вынудив власти проводить массовые эвакуации. Пожары пришли на смену сильной жаре, которая стояла в регионе в мае и июне и унесла тысячи жизней.

Во Франции в департаменте Восточные Пиренеи близ Перпиньяна выгорело более 4,6 тыс. гектаров. Власти эвакуировали 10,5 тыс. человек. На третий этап велогонки "Тур де Франс" через Пиренеи пришлось не пускать зрителей из-за угрозы возгораний.

"С сожалением вынужден сказать, что во Франции этап "Тур де Франс" пройдет без зрителей", - заявил префект региона Пьер Реньо де ла Мот.

В Испании пожар в районе Жироны, начавшийся в пятницу, угрожает пляжам Коста-Бравы. Огонь охватил около 2,2 тыс. гектаров и до сих пор не взят под контроль. Температура в некоторых частях страны превысила +40°С, что усиливает риск новых возгораний.

В Греции лесной пожар повредил два завода в Салониках, власти эвакуировали окрестности и рекомендовали жителям держать окна закрытыми.

Пожар на севере Португалии уничтожил около 13 тыс. гектаров леса и кустарника. По данным властей, его удалось взять под контроль. Четыре региона страны по-прежнему остаются в режиме ЧС из-за аномально жаркой погоды.

Стало известно, сколько людей погибло на волне экстремальной жары в Европе

Ученые отмечают, что изменение климата, вызванное сжиганием ископаемого топлива, делает волны жары и другие экстремальные погодные явления более вероятными и интенсивными, увеличивая риск как лесных пожаров, так и наводнений.

Источник: rtvi.com


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URL: https://www.vb.kg/459913
Теги:
Европа, пожар
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