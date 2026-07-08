В Джалал-Абадской области прошел межконфессиональный круглый стол

ГКНБ совместно с Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений и представительством Муфтията Кыргызстана в Джалал-Абадской области провел круглый стол с участием представителей религиозных конфессий региона. Мероприятие было посвящено вопросам укрепления межконфессионального мира и профилактики возможных конфликтов на религиозной почве.

По данным ведомства, встреча состоялась 7 июля. В ней приняли участие представители областной государственной администрации, казы Джалал-Абадской области Жээнбеков Нейматулла ажы, сотрудники правоохранительных органов, а также представители Русской православной церкви, Римско-католической церкви, религиозного центра Свидетелей Иеговы и Церкви евангельских христиан-баптистов.

Участники обсудили вопросы реализации государственной политики в религиозной сфере, формирования уважения к закону и светским принципам развития государства, повышения уровня правовой, цифровой и медиаграмотности населения.

Особое внимание было уделено укреплению мира и согласия между представителями различных этнических групп и конфессий, а также предупреждению конфликтов, вражды и проявлений нетерпимости на религиозной почве.