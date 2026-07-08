Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 99.72 - 100.67

В Джалал-Абадской области прошел межконфессиональный круглый стол

125  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ совместно с Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений и представительством Муфтията Кыргызстана в Джалал-Абадской области провел круглый стол с участием представителей религиозных конфессий региона. Мероприятие было посвящено вопросам укрепления межконфессионального мира и профилактики возможных конфликтов на религиозной почве.

По данным ведомства, встреча состоялась 7 июля. В ней приняли участие представители областной государственной администрации, казы Джалал-Абадской области Жээнбеков Нейматулла ажы, сотрудники правоохранительных органов, а также представители Русской православной церкви, Римско-католической церкви, религиозного центра Свидетелей Иеговы и Церкви евангельских христиан-баптистов.

Участники обсудили вопросы реализации государственной политики в религиозной сфере, формирования уважения к закону и светским принципам развития государства, повышения уровня правовой, цифровой и медиаграмотности населения.

Особое внимание было уделено укреплению мира и согласия между представителями различных этнических групп и конфессий, а также предупреждению конфликтов, вражды и проявлений нетерпимости на религиозной почве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459934
Теги:
ГКНБ, Госкомиссия по делам религий, Джалал-Абадская область, религия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  