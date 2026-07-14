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Акыйкатчы помогла восстановить права гражданина Эстонии в Кыргызстане

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При содействии Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики Джамили Джаманбаевой были восстановлены права гражданина Эстонии Андри Юджина, которого ранее привлекли к административной ответственности, оштрафовали и ограничили ему выезд из Кыргызстана.

Как сообщили в Институте Акыйкатчы, после обращения иностранного гражданина Джамиля Джаманбаева направила письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность его привлечения к административной ответственности.

По итогам проверки Генеральная прокуратура установила, что Андри Юджин не нарушал миграционное законодательство Кыргызстана. В связи с этим отказ в пропуске через государственную границу и привлечение его к административной ответственности были признаны необоснованными.

Постановление ГУВД Бишкека о привлечении гражданина Эстонии к административной ответственности было отменено. Также принято решение вернуть иностранцу уплаченный штраф.

По данным Института Акыйкатчы, в начале июня Андри Юджин обратился с просьбой защитить его права. Он сообщил, что 21 апреля 2026 года на контрольно-пропускном пункте "Ак-Жол" при выезде из Кыргызстана ему отказали в пересечении государственной границы и обязали оформить выездную визу.

Заявитель утверждал, что не нарушал сроки безвизового режима. По его словам, для граждан Эстонии действует правило "30/60", а за последние 60 дней он находился в Кыргызстане 19 дней, поэтому установленный срок пребывания не был превышен.

Несмотря на это, 24 апреля ГУВД Бишкека составило в отношении него протокол и вынесло постановление о привлечении к административной ответственности по частям 1 и 2 статьи 431 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, назначив штраф в размере 10 тысяч сомов.

В результате Андри Юджин был вынужден задержаться в Бишкеке на девять дней, оплатить штраф и понести дополнительные расходы в размере 9 тысяч сомов на оформление электронной выездной визы. Кроме того, его беспокоило возможное внесение сведений о нем в реестр нарушителей миграционного законодательства, что могло стать основанием для отказа во въезде в Кыргызстан.

В Институте Акыйкатчы отметили, что, обращаясь в Генеральную прокуратуру, Джамиля Джаманбаева напомнила: Кыргызстан является участником Международного пакта о гражданских и политических правах, который гарантирует каждому лицу, законно находящемуся на территории государства, право свободно покидать любую страну. Ограничения этого права допускаются только на основании закона, должны быть необходимыми, соразмерными и иметь достаточные правовые основания.


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URL: https://www.vb.kg/460091
Теги:
Генеральная прокуратура, граница, права человека, штраф, Эстония, Кыргызстан, акыйкатчы
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