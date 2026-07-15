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Кыргызстан и турецкая компания TANFER обсудили проект стоимостью $116,3 млн

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Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров провел встречу с представителями турецкой компании TANFER и вице-президентом Федерации бокса Турецкой Республики, председателем совета директоров компании Мехметом Танфером. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили реализацию в Кыргызстане Национальной программы биобезопасности стоимостью 116,3 млн долларов.

Согласно представленному предложению, проект предусматривает привлечение прямых иностранных инвестиций, создание до 1 600 новых рабочих мест, а также строительство, оснащение и последующую эксплуатацию необходимой инфраструктуры полностью за счет собственных средств инвестора.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы расширения инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией, улучшения инвестиционного климата и реализации совместных проектов в приоритетных направлениях.

Равшанбек Сабиров отметил, что создание благоприятных условий для инвесторов остается одним из приоритетов государственной политики. По его словам, Национальное агентство по инвестициям обеспечивает комплексное сопровождение инвестиционных проектов и готово оказывать инвесторам необходимую поддержку.

"В Кыргызской Республике последовательно реализуются меры по улучшению инвестиционного климата, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечению прямых иностранных инвестиций. Особое внимание уделяется поддержке проектов, которые вносят реальный вклад в экономику страны, способствуют внедрению современных технологий и созданию новых рабочих мест. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении инвестиционного сотрудничества с Турецкой Республикой", -отметил Сабиров.

В завершение стороны обсудили технические и организационные аспекты проекта и договорились совместно рассмотреть возможности его реализации с участием компетентных государственных органов, а также продолжить работу по развитию инвестиционного сотрудничества и реализации взаимовыгодных проектов.


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URL: https://www.vb.kg/460120
Теги:
инвестиции, Турция, Кыргызстан
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