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В Кыргызстане обсудили новые проекты с китайской строительной компанией

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Заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Дамирбек Бикулов обсудил с представителями компании China Construction Fifth Engineering Division Corp., Ltd. (CSCEC 5th Bureau) перспективы расширения инвестиционного и инфраструктурного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи стороны рассмотрели деятельность компании в Кыргызстане, текущие проекты и перспективные направления дальнейшего взаимодействия.

Было отмечено, что привлечение крупных международных компаний, обладающих современными технологиями и значительным опытом в сфере строительства и инфраструктуры, является одним из приоритетных направлений. Также подчеркнуто, что Национальное агентство по инвестициям в рамках своих полномочий продолжит оказывать необходимое содействие инвесторам и сопровождать перспективные инициативы.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по продвижению инициатив, направленных на привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры.


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URL: https://www.vb.kg/460148
Теги:
инвестиции, Китай, сотрудничество, Кыргызстан
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