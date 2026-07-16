В Кыргызстане обсудили новые проекты с китайской строительной компанией

Заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Дамирбек Бикулов обсудил с представителями компании China Construction Fifth Engineering Division Corp., Ltd. (CSCEC 5th Bureau) перспективы расширения инвестиционного и инфраструктурного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи стороны рассмотрели деятельность компании в Кыргызстане, текущие проекты и перспективные направления дальнейшего взаимодействия.

Было отмечено, что привлечение крупных международных компаний, обладающих современными технологиями и значительным опытом в сфере строительства и инфраструктуры, является одним из приоритетных направлений. Также подчеркнуто, что Национальное агентство по инвестициям в рамках своих полномочий продолжит оказывать необходимое содействие инвесторам и сопровождать перспективные инициативы.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по продвижению инициатив, направленных на привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры.