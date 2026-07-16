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Программа "Социальный контракт" помогла 15 семьям выйти на миллионный доход

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С начала 2026 года в Кыргызстане заключено 7 042 социальных контракта. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, наибольшее количество проектов реализуется в сфере сельского хозяйства. Большинство участников программы составляют женщины, преимущественно проживающие в сельской местности.

Программа "Социальный контракт" реализуется с 2022 года по инициативе президента Кыргызской Республики и направлена на поддержку малоимущих и малообеспеченных семей через развитие собственного дела и создание устойчивого источника дохода.

В 2026 году участниками проекта смогут стать 13 334 семьи. Каждая из них получит безвозмездную государственную поддержку в размере 150 тысяч сомов на реализацию собственного бизнес-проекта.

В министерстве напомнили, что первоначально размер государственной поддержки составлял 100 тысяч сомов, однако с 2025 года сумма была увеличена до 150 тысяч сомов. По данным ведомства, среди первых участников программы уже 15 семей вышли на годовой доход, превышающий 1 млн сомов.

Кроме того, с начала 2026 года льготные беспроцентные кредиты получили 150 участников проекта, что позволяет им расширять и развивать созданный бизнес.

Прием заявок на участие в программе продолжается. За подробной информацией граждане могут обращаться в территориальные управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции по месту жительства.


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URL: https://www.vb.kg/460149
Теги:
бизнес, Кыргызстан, деньги, Помощь, Минтруда
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