В Иране назвали военным преступлением атаку США на опреснительную станцию

Нападение американских сил на гражданский объект инфраструктуры в районе портового города Джаск является военным преступлением и прямым нарушением гуманитарных конвенций, заявил в СМИ Ирана министр энергетики Ирана Аббас Алиабади.

Речь идет о ракетно-бомбовом ударе по опреснительной станции Бунджи, расположенной в западной части шахрестана Джаск на юге страны. По данным министерства, в результате атаки без питьевой воды остались около 10 тыс. жителей в 20 близлежащих деревнях.

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"Это нападение со стороны американских сил представляет собой акт терроризма против гражданского населения, военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных норм и конвенций", - подчеркнул Алиабади, добавив, что профильные службы ведут экстренные работы по восстановлению водоснабжения региона.