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Из Пекина в Афганистан напрямую доставили груз по ж/д маршруту через Иран

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- Светлана Лаптева
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П

ервый прямой железнодорожный транзит грузов из Пекина в афганскую провинцию Герат успешно осуществлён через территорию Ирана без промежуточных перегрузочных операций.

Состав проследовал по железнодорожной сети Китая, затем через Туркменистан и инфраструктуру Ирана, после чего был направлен по коридору Хаф–Герат до станции Рознак в Афганистане.

В Кабуле заявили, что новый маршрут позволил сократить сроки доставки и снизить расходы благодаря сочетанию морского и наземного способов транспортировки.

Запуск перевозки стал важным этапом в развитии коридора Хаф–Герат, который переходит к коммерческой эксплуатации. Новый маршрут укрепляет роль Ирана как транзитного связующего звена между Восточной Азией, Центральной Азией и Афганистаном.


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URL: https://www.vb.kg/460231
Теги:
Афганистан, железная дорога, Иран, Китай
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