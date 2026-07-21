Из Пекина в Афганистан напрямую доставили груз по ж/д маршруту через Иран

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ервый прямой железнодорожный транзит грузов из Пекина в афганскую провинцию Герат успешно осуществлён через территорию Ирана без промежуточных перегрузочных операций.

Состав проследовал по железнодорожной сети Китая, затем через Туркменистан и инфраструктуру Ирана, после чего был направлен по коридору Хаф–Герат до станции Рознак в Афганистане.

В Кабуле заявили, что новый маршрут позволил сократить сроки доставки и снизить расходы благодаря сочетанию морского и наземного способов транспортировки.

Запуск перевозки стал важным этапом в развитии коридора Хаф–Герат, который переходит к коммерческой эксплуатации. Новый маршрут укрепляет роль Ирана как транзитного связующего звена между Восточной Азией, Центральной Азией и Афганистаном.