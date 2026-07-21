Аббас Салехи: культура станет мостом между Ираном и Кыргызстаном

Культура, литература и искусство могут стать основой для дальнейшего сближения Ирана и Кыргызстана. Об этом заявил министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи во время визита в Кыргызстан в рамках участия в 23-м совещании министров культуры государств - членов ШОС.

В посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызстане состоялась встреча с участием министра культуры и исламской ориентации Ирана Аббаса Салехи, посла Ирана в Кыргызстане Голамхоссейна Ядегари, представителей научного сообщества, университетов, культурных, религиозных и общественных кругов Кыргызстана.

Открывая встречу, посол Ирана Голамхоссейн Ядегари отметил глубокие исторические и культурные связи между народами двух стран.

По его словам, культура является одним из главных инструментов укрепления взаимного доверия, расширения диалога и развития двусторонних отношений.

После этого дипломат предоставил слово министру культуры и исламской ориентации Ирана Аббасу Салехи.

В своём выступлении министр подчеркнул, что культура, литература, искусство и философская мысль на протяжении веков служили важнейшими каналами общения между народами.

По его мнению, именно культурное взаимодействие способно создавать устойчивую основу для развития отношений между государствами, помогать обществам лучше понимать друг друга и укреплять дружбу между странами.

После выступления Аббаса Салехи участники встречи получили возможность задать вопросы и обсудить самые разные темы.

В диалоге приняли участие журналисты, учёные, преподаватели, представители вузов, культурных, религиозных и общественных кругов Кыргызстана.

Обсуждение не ограничивалось только официальной культурной повесткой. Участники говорили об истории, литературе, образовании, языках, международных процессах и роли культуры в укреплении взаимопонимания между народами.

Язык, образование и прямые контакты

Одной из тем встречи стало расширение возможностей для изучения персидского языка в Кыргызстане.

Участники отметили, что знание языков является одним из важнейших условий взаимопонимания между народами. Чем больше люди способны говорить и понимать языки друг друга, тем глубже становится понимание культуры, истории и традиций различных обществ.

Было отмечено, что изучение языков должно быть открыто для всех народов мира, поскольку именно через язык формируется уважение к культурному многообразию и укрепляются связи между странами.

Представители кыргызской стороны также предложили расширять образовательные обмены - как для школьников и студентов, так и на профессиональном уровне.

Участники отметили, что Иран и Кыргызстан имеют успешный опыт развития в различных сферах, а обмен знаниями, технологиями и профессиональными практиками может стать одним из перспективных направлений сотрудничества.

Особое внимание было уделено развитию контактов между университетами, научными центрами и исследователями двух стран.

Культура и современная политическая повестка

В ходе встречи затрагивались не только вопросы культуры и гуманитарного сотрудничества, но и актуальные международные темы.

Участники задавали вопросы о позиции Ирана по различным политическим вопросам, в том числе о том, как Тегеран воспринимает отношение стран ШОС к сложным периодам, через которые проходит страна.

Аббас Салехи отметил, что в такие времена культура не может полностью оставаться в стороне от политики, поскольку она связана с историей, обществом и судьбами людей.

Вместе с тем министр подчеркнул важность сохранения пространства для диалога, где ключевую роль играют язык, литература, культурные связи и дипломатическое взаимодействие между государствами.

По словам Салехи, даже в условиях политических разногласий именно гуманитарные контакты помогают народам сохранять взаимопонимание.

История и культурная устойчивость Ирана

Аббас Салехи отметил, что Иран является одной из древнейших цивилизаций мира, история которой насчитывает несколько тысячелетий.

По его словам, иранская культура внесла значительный вклад в развитие мировой литературы, философии, искусства и научной мысли, а также сыграла важную роль в формировании исламской цивилизации.

Министр подчеркнул, что сохранение национальной идентичности стало важной частью исторического пути иранского народа.

Он отметил, что Иран неоднократно сталкивался с внешними испытаниями, однако смог сохранить свои традиции, язык и культурное наследие.

В качестве примера Салехи привёл период монгольских завоеваний, когда, несмотря на масштабные разрушения, иранская культура сохранила свои основы и продолжила развиваться.

По мнению министра, способность культуры переживать войны, политические потрясения и смену эпох показывает её значение как одного из важнейших факторов устойчивости общества.

"Шахнаме" и "Манас" - наследие народов

Особую атмосферу встрече придало обращение участников к литературному наследию двух народов.

В ходе мероприятия звучали строки из великого иранского эпоса "Шахнаме", а участники вспоминали кыргызский эпос "Манас", отмечая значение этих произведений как хранителей исторической памяти, традиций и духовных ценностей народов.

Вопросы веры, истории и современности

Особое внимание участников привлекли выступления представителей различных общественных и духовных кругов Кыргызстана.

Владыка Савватий рассказал о своём участии в траурных мероприятиях в Иране, поделившись впечатлениями и отметив значение человеческих и культурных связей между народами.

На встрече также выступил общественный деятель Турсунбек Акун.

Представители кыргызских вузов и научного сообщества поднимали вопросы о развитии Ирана, его историческом пути и способности сохранять культурную и национальную идентичность в условиях внешнего давления и санкций.

Многих участников интересовало, каким образом стране удаётся поддерживать развитие различных сфер, одновременно сохраняя свои традиции и культурные особенности.

Представители мусульманской общины подчеркнули значение Ирана как одного из центров исламской культуры и отметили, что для многих мусульман Кыргызстана и других стран пример Ирана связан с сохранением религиозных и культурных традиций.

Литература, кино и культурное наследие

Говоря о перспективах сотрудничества между Ираном и Кыргызстаном, Аббас Салехи выделил литературу как одно из наиболее перспективных направлений.

Он отметил важность переводов произведений кыргызских авторов на персидский язык и иранской литературы на кыргызский и русский языки.

По его словам, совместные литературные вечера, книжные выставки, встречи писателей, издательские проекты и научные исследования помогут расширить взаимное понимание между народами двух стран.

Отдельное внимание министр уделил поэзии, отметив, что иранская и кыргызская поэтические традиции занимают важное место в культурном наследии обоих народов.

Перспективным направлением он назвал и кинематографию.

Салехи подчеркнул, что иранское кино имеет международное признание и большой опыт участия в фестивалях, а Кыргызстан обладает собственной кинематографической школой, связанной с национальной литературой и историей.

Среди возможных проектов он назвал проведение Дней кино, обмен фильмами, участие режиссёров в фестивалях и создание совместных кинопроектов.

Также министр отметил важность сотрудничества в сфере изобразительного искусства, музейного дела и сохранения культурного наследия.

Иран и Кыргызстан обладают многочисленными историческими памятниками, археологическими объектами и традиционными ремёслами. Обмен опытом между музеями, археологами, реставраторами и специалистами по охране памятников может стать важным направлением совместной работы.

Отдельная встреча министров

Развитию этих направлений была посвящена отдельная встреча министра культуры, информации и молодёжной политики Кыргызской Республики Мирбека Мамбеталиева с министром культуры и исламской ориентации Ирана Аббасом Салехи.

Стороны обсудили перспективы расширения культурного сотрудничества между двумя странами, включая развитие кинематографии, литературы, музейного дела, сохранение историко-культурного наследия, а также обмены между учреждениями культуры и образования.

Особое внимание было уделено возможностям реализации совместных проектов, которые могли бы укрепить прямые связи между творческими коллективами, образовательными учреждениями и культурными организациями Кыргызстана и Ирана.

Культура как долгосрочный мост

Аббас Салехи подчеркнул, что культурные связи способны сохраняться даже в периоды политических разногласий.

По его словам, знание истории, традиций и ценностей друг друга создаёт условия для конструктивного диалога.

Министр выразил надежду, что контакты между представителями культуры, науки и образования Ирана и Кыргызстана будут развиваться на постоянной основе.

По мнению Салехи, культурное сотрудничество не должно рассматриваться как второстепенное направление двусторонних отношений.

Оно способно стать основой для дальнейшего развития политических, экономических и туристических связей между Ираном и Кыргызстаном.