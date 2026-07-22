Минприроды выявило незаконную вырубку деревьев в Бишкеке

В Бишкеке выявлен факт незаконной вырубки деревьев. По итогам проверки в отношении муниципального предприятия "БЗХ" наложен административный штраф в размере 17 тысяч сомов.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, проверку провело Региональное управление Службы экологического и технического надзора по городу Бишкек и Аламудунскому району. Основанием для нее стала информация, опубликованная в социальной сети Instagram.

В ходе проверки на улице Ж. Пудовкина был установлен факт незаконной вырубки зеленых насаждений.

В министерстве призвали граждан не оставаться равнодушными к фактам незаконной вырубки деревьев, отметив, что в случае выявления подобных нарушений будут приниматься соответствующие меры в рамках законодательства.