Погода
$ 87.49 - 87.79
€ 99.67 - 100.67

Минприроды выявило незаконную вырубку деревьев в Бишкеке

382  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке выявлен факт незаконной вырубки деревьев. По итогам проверки в отношении муниципального предприятия "БЗХ" наложен административный штраф в размере 17 тысяч сомов.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, проверку провело Региональное управление Службы экологического и технического надзора по городу Бишкек и Аламудунскому району. Основанием для нее стала информация, опубликованная в социальной сети Instagram.

В ходе проверки на улице Ж. Пудовкина был установлен факт незаконной вырубки зеленых насаждений.

В министерстве призвали граждан не оставаться равнодушными к фактам незаконной вырубки деревьев, отметив, что в случае выявления подобных нарушений будут приниматься соответствующие меры в рамках законодательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460307
Теги:
Минприродресурсов, штраф, Бишкек, вырубка деревьев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  