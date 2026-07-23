Лесные пожары в Европе: хроника, даты и масштаб стихии

Июльская аномальная жара и сухая ветреная погода спровоцировали сильные природные пожары в южных и центральных регионах Европы. По официальным данным европейской системы EFFIS, с начала года в странах ЕС зафиксировано 1 083 очага возгорания, а общая сгоревшая площадь достигла 167 326 гектаров.

Хронология и ситуация по странам

Франция (2–21 июля):

2–5 июля: На юге страны (в департаментах Од и Эро) вспыхнули природные пожары, из-за которых эвакуировали около 3 000 человек.

12–14 июля: Крупный пожар охватил лесной массив Фонтенбло к югу от Парижа. Огонь уничтожил более 1 900 гектаров леса, порядка 1 000 жителей были эвакуированы.

21 июля: Власти объявили высший (красный) уровень пожарной опасности в департаменте Вар, где новый пожар уничтожил свыше 1 700 гектаров. Всего с начала года в стране сгорело порядка 32 000–40 000 гектаров леса.

Испания (3–18 июля):

3–4 июля: В Каталонии (провинция Жирона) вспыхнул пожар, уничтоживший 2 200–2 300 гектаров. Почти 10 000 жителей прилегающих муниципалитетов были эвакуированы или получили предписание не покидать дома.

15–18 июля: В муниципалитете Орес (провинция Сарагоса) начался масштабный пожар, площадь которого превысила 15 400 гектаров. Были эвакуированы жители семи населенных пунктов.

Португалия (8–12 июля):

8–12 июля: В муниципалитете Возела тушением крупного пожара, охватившего лесные массивы, занимались более 1 200 спасателей, 400 единиц спецтехники и 15 авиабортов. К ликвидации огня в рамках помощи ЕС подключились экстренные службы Испании и Италии.

Греция (4–6 июля):

4–5 июля: В стране зафиксировано 96 очагов возгорания.

5 июля: В Ореокастро (пригород Салоников) пожар охватил завод по переработке отходов. Едкий токсичный дым вынудил власти провести экстренную эвакуацию трех жилых районов. Параллельно тушение велось в районе города Мандра под Афинами.

Реакция и помощь ЕС

В рамках Механизма гражданской защиты ЕС в наиболее уязвимых государствах (Греции, Испании, Франции, Португалии, Италии и Кипре) размещены около 780 пожарных из 14 стран Европы, а также задействована спецтехника и авиация из резерва